Włoski minister zdrowia Orazio Schillaci zaapelował do ludności z zalanych terenów regionu Emilia-Romania, by stosowali się do zaleceń, wydawanych przez lokalną służbę zdrowia. Jego apel ma związek z obawami, dotyczącymi zagrożeń sanitarnych w wyniku kontaktu z wodą powodziową. Jak zapewnił, sytuacja jest pod kontrolą, ale trzeba być bardzo ostrożnym.