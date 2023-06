W czwartek wieczorem w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku odbyła się inauguracja XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Na uroczystości gościli m.in. prezydent RP Andrzej Duda, minister zdrowia Adam Niedzielski, wojewoda pomorski Dariusz Drelich oraz marszałek województwa Mieczysław Struk. Zjazd potrwa do soboty.

"Czekają nas jeszcze cały czas działania, które prowadzą do tego, żebyśmy osiągnęli przyzwoity poziom w dziedzinie ochrony zdrowia dzieci. Myślę tutaj o podstawowej opiece zdrowotnej, gdzie cały czas jest jeszcze niewiele niedostatków i o sytuacji szpitali powiatowych, gdzie oddziały dziecięce wymagają rzeczywiście dużych nakładów" - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas się inauguracji zjazdu.

Zapewnił, że przez pozostałe dwa lata prezydenckiej służby będzie czynił wszystko, żeby "realizowanie tych zadań dla pediatrii, dla ochrony zdrowia w Polsce szło jak najsprawniej".

Wskazał, że udało zwiększyć się środki przeznaczane na pediatrię, choć - jak tłumaczył - wymaga ona nieustannych nakładów. "Taka jest specyfika medycyny, ale chcemy, żeby (...) była ona w Polsce na możliwie najwyższym poziomie" - dodał. Przyznał, że cały czas spotykamy w tym obszarze poważne problemy oraz jest jeszcze "dużo przed nami" - nie tylko w obszarze unowocześnienia tej dziedziny.

Prezydent podziękował wszystkim pediatrom za służbę, jaką wykonują na co dzień dla małych pacjentów. "To jest służba bardzo trudna. Czasem wydawałoby się wręcz ponad siły. To są spotkania z życiem, ale i z śmiercią, co w przypadku dzieci jest wyjątkowo trudnym doświadczeniem" - podkreślił.

Prezydent Duda podziękował też lekarzom pediatrom za pomoc dla ukraińskich dzieci, które po agresji Rosji na Ukrainę trafiły do Polski.

Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że zjazd jest doskonałą okazją na podsumowanie, jak wiele rzeczy zostało zrobione razem.

"Bardzo często myśląc o priorytetach w systemie opieki medycznej. Tak naprawdę ludzie w bardzo różny sposób myślą o tym, jakie powinny być kierunki rozwoju, która dziedzina powinna być forsowana, która powinna być zasilana w większym środku środkami. Często mówimy, że punktem wyjścia powinna być analiza tego, co jest główną przyczyną zgonów. Wtedy mówimy o kardiologii, onkologii, neurologii. Ale niezależnie od tych punktów widzenia, tak naprawdę stałym elementem myślenia o tym, co jest najważniejsze jest właśnie - myślenie o pediatrii" - mówił Niedzielski. Podkreślił, że myślenie o pediatrii jest inwestycją.

Minister dodał, że "priorytet" dla pediatrii oznaczał dotychczas konkretne, realne ruchy, które odpowiadały na zapotrzebowania i głosy zgłaszane przez pediatrów.

Podczas inauguracji zjazdu wręczono też tytuły Przyjaciela Polskiej Pediatrii. Po uroczystości prof. dr hab. n. med. Janusz Limon wygłosił wykład "Wady wrodzone człowieka w sztuce i w przesądach". Zjazd i wykłady specjalistów potrwa do soboty.