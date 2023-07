Jest już gotowa pieśń beatyfikacyjna „Błogosławiona Rodzino Ulmów”  

- W pierwszej chwili odmówiłam, bo choć na co dzień piszę różne artykuły i relacje, nigdy wcześniej nie ułożyłam słów do żadnej pieśni i zwyczajnie bałam się, że nie podołam. Kiedy jednak skończyliśmy rozmawiać, poczułam nagłe ożywienie i w ciągu niespełna dwóch godzin napisałam cały tekst. Było w tym coś niezwykłego, bo on po prostu ze mnie wypłynął – opowiada w rozmowie z KAI Monika Maziarz.

Autorka tekstu wspomina, że propozycję napisania słów do pieśni dostała z końcem grudnia ubiegłego roku, gdy stało się pewne, że do beatyfikacji Rodziny Ulmów na pewno dojdzie. - Zadzwonił do mnie ks. prof. Mieczysław Gniady, dyrygent Archidiecezjalnego Chóru „Magnificat” z Przemyśla, w którym śpiewam od ponad 20 lat. Zapytał, czy nie napisałabym tekstu pieśni beatyfikacyjnej, wiedząc o moim wykształceniu polonistycznym – mówi pani Monika.

Muzykę do słów M. Maziarz skomponował ks. Mieczysław Gniady, a opracowania utworu na orkiestrę dętą podjął się kapelmistrz Andrzej Osmyk.

Jak mówi Monika Maziarz, próby związane z oprawą muzyczną beatyfikacji odbywają się w kilku miejscach archidiecezji przemyskiej. - Udział w niej weźmie 725-osobowy chór, który tworzyć będą członkowie 28 chórów i 3 scholi z terenu archidiecezji przemyskiej, w tym jeden chór z Biecza w Małopolsce oraz 556-osobowa orkiestra złożona z muzyków z 23 orkiestr – opisuje chórzystka.

W sumie wraz z 28 dyrygentami i 23 kapelmistrzami w całość zaangażowane będą 1332 osoby. Za przygotowanie muzyczne uroczystości oraz dobór repertuaru odpowiada i dyrygentem jest ks. Mieczysław Gniady. Opracował on też muzycznie część utworów, które będą wykonywane w czasie beatyfikacji.

W czasie okupacji Józef i Wiktoria Ulmowie ukrywali w swoim gospodarstwie ośmioro Żydów, za co 24 marca 1944 r. zostali zamordowani przez Niemców. Najpierw zabito ukrywanych Żydów, a potem całą rodzinę, w tym Wiktorię, która była w zaawansowanej ciąży i sześcioro dzieci.

17 września 2022 roku papież Franciszek potwierdził dekret o męczeństwie czcigodnych Sług Bożych, umożliwiając tym samym ich beatyfikację, która odbędzie się 10 września w Markowej. Będzie to pierwszy w historii przypadek, kiedy do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina, w tym jeszcze nienarodzone dziecko.