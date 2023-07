Pielgrzymka Nowogródzian na Jasną Górę

Jak informuje Biuro Prasowe Jasnej Góry, 29 i 30 lipca są dniami tegorocznej tradycyjnej Pielgrzymki Nowogródzian na Jasną Górę.

Rozpocznie się ona spotkaniem w Sali Różańcowej w sobotę o godz. 18:00. W niedzielę w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9:30 odprawiona zostanie dla pielgrzymów Msza św. Od 1971 roku byli mieszkańcy Nowogródka i okolic każdego roku pielgrzymowali na Jasną Górę by podziękować za ocalenie życia oraz modlić się o beatyfikację 11 sióstr zakonnych ze zgromadzenia nazaretanek z tego miasta. Zostały one rozstrzelane przez Niemców 1 sierpnia 1943 roku w lesie pod miastem. W ramach represji za działalność partyzantki Niemcy pojmali wcześniej około 120 mieszkańców Nowogródka zamierzając ich stracić. Siostry zaproponowały okupantom, że pójdą za nich na śmierć, na co ci przystali. 5 marca 2000 roku "jedenastkę" zakonnic beatyfikował Jan Paweł II.

Inicjatorem pielgrzymki był jeden z ocalonych przez bohaterskie siostry, proboszcz nowogródzkiej "białej fary", ks. Aleksander Zienkiewicz. Ocalała również jedna z sióstr Małgorzata Banaś, której matka-przełożona S. Stella nakazała pozostać wtedy w domu i nie dołączać do idącej na śmierć grupy. Nowogródek po II wojnie światowej znalazł się poza granicami Polski, obecnie leży na Białorusi. W mieście tym ochrzczony został i do szkoły uczęszczał poeta Adam Mickiewicz, urodzony w pobliskim Zaosiu.

Nowogródzianie, zwłaszcza wychowankowie sióstr, co roku pielgrzymują modląc się teraz w innych intencjach: o beatyfikację ks. Zienkiewicza i ocalałej siostry Małgorzaty Banaś. Coroczna pielgrzymka jest również formą upamiętnienia tamtych tragicznych wojennych wydarzeń.