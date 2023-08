ŚDM z księdzem-didżejem wiralem w mediach społecznościowych  

"Ksiądz DJ Guilherme Peixoto zrewolucjonizował Światowe Dni Młodzieży" - napisała druga co do wielkości hiszpańska gazeta „El Mundo”. Sieci społecznościowe są pełne pozytywnych komentarzy na muzyki elektronicznej i techno stanowiącej niezwykłe preludium do papieskiej Mszy św (co ważne - odbywające się na dwie godziny przed rozpoczęciem liturgii). Na TikToku księdza śledzi obecnie 285 tys. użytkowników, na Instagramie 213 tys.

Przed niedzielną Mszą kończącą Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, około 1,5 miliona młodych ludzi spało pod gołym niebem. O wschodzie słońca po raz pierwszy zabrzmiało słynne „Alleluja” George’a Fredricha Haendla, przechodząc w remiks techno. Wielu pielgrzymów było zaskoczonych, gdy zostali obudzeni przez te mocne rytmy i zobaczyli 49-letniego mężczyznę w koloratce przy pulpicie didżeja.

TunetRadio DJ Set do Padre Guilherme Peixoto na Jornada Mundial da Juventude (06.08.2023)



Guilherme Peixoto jest księdzem portugalskiej diecezji Braga. Jako kapelan wojskowy był już wysyłany do Afganistanu i Kosowa. Podczas pandemii koronawirusa przekazywał swojej parafii muzykę elektroniczną w transmisjach internetowych. Jego muzyka techno opiera się na cytatach z tekstów papieża, modlitwach i innych treściach religijnych. Podczas spotkania w 2019 roku papież Franciszek pobłogosławił słuchawki ks. Peixoto, który w miesiącach letnich daje kilka koncertów w różnych portugalskich miastach.

