Podczas uroczystości w sobotę w MON minister Mariusz Błaszczak wręczył zasłużonym żołnierzom medale "za zasługi dla obronności kraju" - złote, srebrne i brązowe. Poza tym nagrodził w sobotę żołnierzy, którzy pomagali ludziom w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, m.in. ofiarom wypadków drogowych czy pożarów, a także żołnierzy służących na granicy polsko-białoruskiej.

"103 lata temu żołnierze odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej zatrzymali nawałę bolszewicką tu, pod Warszawą" - mówił szef MON. "To był kolejny etap próby odbudowania imperium rosyjskiego, tym razem w wydaniu czerwonym. Imperium nie powstało w 1920 roku dzięki ofiarności, dzięki zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego, dzięki ochotnikom, dzięki całemu społeczeństwu, które stanęło w obronie odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej" - dodał.

Jak podkreślił, "ta postawa ofiarności, postawa zaangażowania stanowi wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego". "Z dumą odznaczyłem tych spośród żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wyróżniają się służbą" - zaznaczył.

"Szczególnie chciałbym podziękować tym żołnierzom, którzy stoją na granicy Rzeczypospolitej Polskiej, na granicy z Białorusią" - mówił Błaszczak. "Wciąż przecież Polska jest atakowana w sposób hybrydowy z terytorium Białorusi. Nie ulega żadnej wątpliwości, że cały scenariusz ataku hybrydowego powstał na Kremlu, a więc dziś mamy do czynienia z kolejną odbudowy imperium rosyjskiego, tym razem w wydaniu putinowskim" - dodał. Przypomniał, że na granicy zbudowano zaporę, a także, że służą tam żołnierze wspierający Straż Graniczną. Jak dodał, ta służba "jest bardzo ważna i trudna".

"Służycie Polsce, dbacie o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, i to jest wartość najważniejsza" - zwrócił się do żołnierzy służących na granicy z Białorusią. "Chciałbym także podziękować tym żołnierzom, którzy nieśli pomoc potrzebującym. (...) Ci panowie są bohaterami, ratowali życie ludzkie - czy to z pożaru, czy to z wypadków drogowych czy innych wydarzeń, które wymagały pomocy. A że są dobrze wyszkoleni, profesjonalni udzielili skutecznej pomocy i uratowali ludzi. To jest postawa godna najwyższego uznania - tacy są polscy żołnierze" - mówił Błaszczak.

Szef MON podkreślił, że podczas pikników z okazji Święta Wojska Polskiego będzie można podziękować żołnierzom za służbę. "Wszyscy jesteśmy dumni - zarówno z postawy naszych przodków w 1920 roku, jak i postawy dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego" - podkreślił, zachęcając do wstępowania do wojska.

Po uroczystości szef MON, wraz z wiceministrem Wojciechem Skurkiewiczem złożył wieniec pod tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku, a także pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy warszawskim Belwederze.

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r., nazywanej też "cudem nad Wisłą". W 1923 r. dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego. W tym roku obchody z udziałem wojska i MON rozpoczęły się w sobotę i potrwają do wtorku, gdy odbędzie się w Warszawie defilada wojskowa.