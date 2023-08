O. Joseph Vadakkel wielokrotnie przebywał w diecezji radomskiej. Był inicjatorem budowy Kaplicy Wieczystej Adoracji św. Jana Pawła II w Jedlni-Kolonii. Od czterech lat jest tam prowadzona nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji rodzin będących w kryzysie, nierozerwalności małżeństw, trzeźwości i pokoju na świecie.

- Prosimy o modlitwę za duszę świętej pamięci o. Josepha Vadakkela, duchowego dyrektora Kaplicy Wieczystej Adoracji w Jedlni-Kolonii. Ojciec Joseph nieoczekiwanie zmarł w Smakt w Holandii. Niech dobry Bóg, którego głosił przez wiele lat, zabierze go do niebiańskiej ojczyzny. Matko Maryjo, módl się za nami, św. Józefie, módl się za nami - czytamy na na stronie Fundacji Płomień Eucharystyczny.

Sabu Sebastian Vadakkel (imię zakonne Joseph) urodził się 16 stycznia 1965 r. w Indiach w miejscowości Kallarkutty w chrześcijańskim stanie Kerala. W latach 1971-1981 uczęszczał do przyklasztornej szkoły w Kallarkuty, po czym wstąpił do seminarium Kongregacji Przenajświętszego Sakramentu (MCBS) w Kottayam, gdzie przyjął imię Joseph. Studiował teologię i filozofię. W 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Rok później założył Ośrodek Rekolekcyjny w Kalady. W 1997 roku po raz pierwszy przyjechał do Europy, aby prowadzić rekolekcje. W 2000 r. został nominowany przez biskupa diecezji Trichur na kierownika zgromadzeń biblijnych. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie na Filipinach, które ukończył, uzyskując tytuł doktora teologii.

Przez wiele lat o. Vadakkel regularnie prowadził rekolekcje w Niemczech, Holandii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Rumunii, Słowacji, na Sycylii, na Ukrainie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a ostatnio również w USA i Kanadzie.

W Polsce głosił je od 2008 roku. Był zapraszany na rekolekcje m.in. przez o. franciszkanów w Rychwałdzie, sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, odwiedzał też Lublin, Gliwice, Częstochowę, Radom, Kraków, Mrągowo. Jest autorem kilku książek, wydanych również w języku polskim: „Jezus ociera twoje łzy”, „Jezus Eucharystyczny Płomień” oraz modlitewnik adoracyjny.

O. Vadakkel ma szczególny dar radości w Duchu Świętym, a jego głoszenie jest bardzo mocno zakorzenione w Piśmie Świętym. Cechą charakterystyczną wszystkich spotkań czy rekolekcji z o. Vadakkelem jest również adoracja Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo wiernych relikwiami świętych Kościoła.

O. Joseph zakładał Centra Adoracyjne Eucharystyczny Płomień – takie istnieją w Holandii (sanktuarium św. Józefa w Smekt) oraz w Niemczech (kościół w Werl koło Dortmundu). W Polsce dzieła budowy i utrzymania pierwszej w kraju Kaplicy Wieczystej Adoracji im. św. Jana Pawła II w parafii Jedlnia koło Radomia podjęła się Fundacja Płomień Eucharystyczny. Prezesem fundacji jest ks. dr. Sławomir Płusa, dyrektor diecezjalnej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Inicjatorem budowy Kaplicy był właśnie o. Joseph. Od 30 listopada 2019 jest tam prowadzona nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji polskich rodzin w kryzysie, o nierozerwalność małżeństw, trzeźwość i pokój na świecie.