Gdyby ktoś, kto zetknął się w okresie międzywojennym z s. Bohdaną Janakowską (1873–1940), niepokalanką z klasztoru w Jazłowcu na Kresach, nie znając przy tym bliżej jej biografii, zobaczył w tym czasie w Miejskiej Galerii Obrazów we Lwowie duży, arcymistrzowski portret „Śpiewaczka” pędzla Józefa Mehoffera (1869–1946), nie skojarzyłby na pewno, że zakonnica w białym habicie i przedstawiona na portrecie diva operowa, „lwica” stojąca dumnie w stroju nawiązującym do ubioru Carmen ze słynnej opery Bizeta, to ta sama osoba.

Mehoffer poznał swoją przyszłą modelkę w 1894 r. w Paryżu, gdzie przebywał na stypendium twórczym. – Obracali się w tym samym kręgu towarzyskim. Malarz Karol Maszkowski, przyjaciel artysty, był narzeczonym Jadwigi Radzim Janakowskiej (1871–1956), uczącej się w Paryżu malarstwa, siostry Wandy, kształcącej się wokalnie. Mehoffer nie przypuszczał wówczas, że Jadwiga zostanie kiedyś jego żoną – mówi Beata Studziżba-Kubalska, kierownik Domu Józefa Mehoffera, inicjatorka sprowadzenia na wystawę do Krakowa obrazu „Śpiewaczka”. Wanda była obdarzona miękkim, ciemnym głosem altowym o rozległej skali. Sprawdzał się on szczególnie w wykonywaniu partii z bardzo popularnych wówczas oper Ryszarda Wagnera, szczególnie „Walkirii”. W trakcie jej pobytu w Bayreuth ów głos pochwaliła ponoć sama Cosima Wagner, wdowa po kompozytorze.

Mehoffer był zafascynowany urodą Wandy. Gdy na wieczorze kostiumowym w 1896 r. wystąpiła, jak pisał malarz, w „kostyumie fantazyjnym – z kwiatami w ręku” i ciemno rdzawym kwiatem chryzantemy wpiętym w bujne czarne włosy, poprosił ją o pozowanie do portretu. Powstało dzieło niezwykłe. Modelka stoi na pierwszym planie, jakby na scenie operowej, z lewą ręką opartą na biodrze, zza kulis patrzą na nią zaś z zachwytem Mehoffer z przyjaciółmi oraz jej siostra.

Obraz od razu zwrócił uwagę koneserów sztuki. – Nagradzano go m.in. złotymi medalami na Powszechnych Wystawach Światowych w Paryżu (1900) i St. Louis w Stanach Zjednoczonych (1904). Mehoffer bardzo sobie cenił ów portret szwagierki. Pewnie by się z nim nie rozstał, gdyby nie usilne, wsparte ofertami wysokiej ceny, wielokrotne nalegania Tadeusza Rutowskiego, wiceprezydenta Lwowa, który chciał kupić to arcydzieło do zbiorów lwowskiej Miejskiej Galerii Sztuki. Transakcję sfinalizowano w 1910 roku. Obraz znajduje się obecnie w zbiorach Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki – mówi B. Studziżba-Kubalska.

Wandzie Janakowskiej nie było jednak dane królować na scenach operowych. Nagła choroba krtani przerwała jej marzenia o karierze śpiewaczej. Odezwało się jednak powołanie do życia konsekrowanego. Ok. 1900 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwanych potocznie niepokalankami. Przyjęła zakonne imię Bohdana. Mieszkała m.in. w klasztorze w podolskim Jazłowcu, gdzie uczyła śpiewu i języka francuskiego w znanej klasztornej szkole dla dziewcząt. W drugiej połowie stycznia 1940 r. udało jej się wyjechać wraz z Mehofferami z zajętego przez bolszewików Lwowa, w zorganizowanym przez władze niemieckie transporcie osób pochodzących z okupowanych przez nie ziem. Zostali przewiezieni do obozu przesiedleńczego w Ash w Sudetach. Tutaj s. Bohdana zmarła 1 marca 1940 r. na zapalenie płuc. Mehofferom udało się w końcu wydostać z obozu i powrócić do Krakowa. Trumnę z ciałem bliskiej siostry musieli jednak pozostawić na obcej ziemi. Jej ziemny grób zapewnie nie zachował się do naszych czasów.