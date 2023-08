Modlitwa w zabytkowej krypcie tylko raz w roku - na św. Bartłomieja  

Salwatoriańska parafia znana jest z grobu św. Jadwigi, do którego pielgrzymują z różnych stron Polacy i nie tylko. Ale ta wspólnota parafialna świętuje również 24 sierpnia z powodu św. Bartłomieja.

Raz w roku w romańskiej krypcie pod prezbiterium bazyliki odprawiana jest uroczysta Msza święta. To największa i najstarsza spośród kilku krypt zabytkowego kościoła. Poświęcona w 1214 roku. Tam znajduje się też rzeźba apostoła.

Co ciekawe, św. Bartłomiej był patronem Piastów i jest związany od początku z historią świątyni w Trzebnicy, czyli od XIII wieku. Niektórzy twierdzą, że był ulubionym świętym Henryka Brodatego, który ufundował bazylikę.

W tym roku Eucharystię o poranku sprawował ks. Piotr Zeman SDS. W homilii przywołał przykład ks. Daniela Ange - francuskiego duchownego, który odbył ponad 220 podróży ewangelizacyjnych do 42 krajów na 4 kontynentach.

- Kiedyś prowadził rekolekcje w szkole we Francji wśród młodzieży, która jest niewierząca. Młodzi byli zniechęceni i otwarcie mówili, żeby ksiądz kiedy indziej im opowiadał o Jezusie. Ale jeden chłopak podszedł i powiedział: "Daniel, pokaż mi swojego Boga". Kapłan zaprosił go wieczorem do kościoła na Mszę i adorację. Chłopak przyszedł, a kiedy ks. Daniel podchodził do niego z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem, ten gorliwie się modlił. Po wszystkim przyszedł do zakrystii i powiedział, że uwierzył. Zaczął potem przyprowadzać do kościoła bardzo wielu kolegów ze szkoły - mówił ks. Zeman.

I podobnie było ze św. Bartłomiejem, który przez słowo Filipa przyszedł do Pana Jezusa. A był zamożny i niczego mu nie brakowało. Na początku sceptyczny wobec Jezusa, ale jednak dał się namówić Filipowi na spotkanie.

- Skończyło się tym, że został apostołem i gorliwym wyznawcą Chrystusa. Zginął śmiercią męczeńską, a obdzierany ze skóry, wisząc na krzyżu jeszcze ewangelizował. To dla nas wskazówka, żeby nie słowami, ale swoim życiem dawać świadectwo, iż przynależymy do Chrystusa. Pociągać innych do wiary swoją postawą - stwierdził salwatorianin.

Z okazji św. Bartłomieja trzebnicka parafia nie ogranicza się tylko do Mszy świętej w krypcie.

W niedzielę 27 sierpnia w bazylice odbędą się główne uroczystości odpustowe ku czci św. Bartłomieja Apostoła. W kościele znajduje się także obraz św. Bartłomieja autorstwa Michaela Willmanna, najwybitniejszego malarza śląskiego baroku. Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona o godz. 12.30. O godz. 15 rozpocznie się na placu pielgrzymkowym XV Festyn Parafialny "Bartłomiejki”.

W programie między innymi: występ dzieci z Gminnego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały, Trzebnickich Mażoretek, ks. Jakuba Bartczaka - rapera w sutannie, animacje i inne atrakcje dla dzieci, bańkowe show, turniej przeciągania liny, wyścigi na gumowych piłkach, latające metrowe balony, deszcz kolorowych piłek, loteria fantowa, zabawa z wodzirejem, dmuchańce, stoiska z ciastem i swojskim jadłem, pokaz pierwszej pomocy, zwiedzanie wozu strażackiego.

Dochód z festynu przeznaczony będzie na remont piwnicy w bazylice, w której powstanie sala dla dzieci, oraz na remont muzeum kultu św. Jadwigi.