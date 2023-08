W prawosławne święto Zaśnięcia NMP wierni święcą zboża, zioła i kwiaty  

W województwie podlaskim, gdzie są największe w kraju skupiska wiernych Cerkwi, okolicznościowe obchody w parafiach pod wezwaniem Zaśnięcia NMP odbyły się m.in. w Bielsku Podlaskim, Boćkach, Czyżach i w białostockiej dzielnicy Starosielce.

Ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub przewodniczył świątecznej liturgii w monasterze Zaśnięcia NMP w Wojnowie; w tym roku przypada 100-lecie wybudowania tam cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny i 101 lat od powstania prawosławnej parafii.

Święto Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny jest ostatnim z dwunastu najważniejszych w cerkiewnym kalendarzu liturgicznym. Odpowiednikiem tej uroczystości w Kościele katolickim jest - obchodzone dwa tygodnie temu - święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane też świętem Matki Boskiej Zielnej.

Święto Zaśnięcia NMP ustanowiono w IV-V wieku. "Zaśnięciem" wierni Cerkwi nazywają śmierć Matki Boskiej. W tradycji wczesnochrześcijańskiej nie praktykowano określeń "śmierć" czy "umieranie", a o ludziach wierzących w Chrystusa mówiono, że "zasypiają" albo "przechodzą do królestwa wiecznego".

Zgodnie z tradycją, na zakończenie liturgii w cerkwiach święci się tego dnia bukiety z tegorocznych zbóż, ziół czy z kwiatów, dlatego wielu wiernych przyszło w poniedziałek do świątyń z takimi wiązankami w rękach. Poświęcone ziarna zbóż mają posłużyć do pierwszych zasiewów w następnym roku, by zapewnić urodzaj. Wiązanki kwiatów wkładane są później pod głowy zmarłym z najbliższej rodziny.

Uroczystość Zaśnięcia NMP poprzedzał dwutygodniowy post. Duchowni podkreślają, że chodziło nie tylko o powstrzymywanie się od jedzenia niektórych pokarmów, ale też o duchowe przygotowanie do tego święta.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. Taką liczbę podał też GUS w opublikowanym kilka miesięcy temu raporcie "Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021". Największe skupiska wiernych Cerkwi są w Podlaskiem.

W poprzednim spisie powszechnym przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało 156 tys. osób, dane te uznawane są jednak przez hierarchów Cerkwi za niemiarodajne. Danych z ostatniego spisu, przeprowadzonego w 2021 roku, jeszcze nie ma.

