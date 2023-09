Do wszystkich parafii w Polsce rozesłane zostaną teksty, które podejmą tematykę trwającego obecnie synodu. Wybraliśmy to, co najtrudniejsze, żeby zaznajomić opinię katolicką z tymi zagadnieniami, tak żeby każdy mógł w jakiś sposób towarzyszyć temu synodowi - powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

W dniach 4-29 października 2023 r. w Rzymie odbędzie się pierwsza sesja XVI Zgromadzenia Ogólnego Zwyczajnego Synodu Biskupów "Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja", który trwa w Kościele katolickim od października 2021 r. Po raz pierwszy w historii pierwszym etapem synodu były szerokie konsultacje przeprowadzone w parafiach w każdej diecezji. Po ich zakończeniu w lutym 2023 roku odbyła się faza kontynentalna.

W przesłaniu wideo przekazanym w czwartek PAP przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podkreślił, że zbliżająca się sesja jest wydarzeniem bez precedensu, ponieważ zbiera doświadczenie dwóch lat pracy podczas etapów diecezjalnego, krajowego a potem także kontynentalnego. "W tej chwili dochodzimy do etapu końcowego, który ma przygotować nas do ostatecznego rozeznania opinii, które były do tej pory przekazane" - stwierdził.

Jak wyjaśnił abp Gądecki, poprzednie etapy synodu polegały na zbieraniu opinii płynących z całego świata. "Teraz (nastąpi) poważniejszy etap, czyli zapoznanie się z tym, co jest głosem Ducha Świętego a nie tylko zwykłym kolekcjonowaniem opinii" - zaznaczył.

Przewodniczący KEP podkreślił, że na Kościele w Polsce ciąży także odpowiedzialność za przygotowanie się do tego wydarzenia. "To właśnie czynimy jeszcze przed rozpoczęciem synodu, wydając właśnie 17 września wkładkę od tygodników katolickich" - zaznaczył.

Wkładka poświęconej synodowi o synodalności 17 września zostanie dołączona do tygodników "Gość Niedzielny", "Idziemy", "Niedziela" i "Przewodnik Katolicki".

Poinformował, że tydzień później do wszystkich parafii w Polsce rozesłane zostanie pół miliona tekstów, które podejmą tematykę synodu. "Wybraliśmy z rozmysłem to, co jest najtrudniejsze, żeby rozeznać sprawę i żeby zaznajomić opinię katolicką z tymi zagadnieniami, tak żeby można było wyrobić sobie swoje własne zdanie i w jakiś sposób towarzyszyć temu synodowi" - wyjaśnił.

Abp Gądecki zastrzegł, że "nie idzie o tworzenie jakiejś blokady, albo pozornych trudności". "Idzie raczej o to, żeby w duchu Soboru Watykańskiego II wyrazić te podstawowe rzeczy, które rozwijają się i które powinny być zrozumiałe dla każdego człowieka ochrzczonego w Polsce" - podkreślił.

Hierarcha zaapelował, żeby "nie pozostawić tego wydarzenia bez modlitwy, żeby z tego wszystkiego Kościół rósł, dojrzewał i mógł stawać się coraz aktywniejszy, żeby ochrzczeni stawali się coraz bardziej otwarci na głos Ducha Świętego, a także żeby współpraca pomiędzy duchowieństwem, osobami życia konsekrowanego i ludźmi świeckimi dojrzewała i stawała się coraz bardziej poważna i autentyczna".

Stolica Apostolska ogłosiła w lipcu, że z Polski w obradach synodu wezmą udział kardynałowie Grzegorz Ryś i Konrad Krajewski, a także przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, wiceprzewodniczący KEP abp Marek Jędraszewski i koordynator synodu o synodalności w Kościele w Polsce abp Adrian Galbas. Jednym z pięciu świeckich reprezentantów Europy będzie prof. Aleksander Bańka.