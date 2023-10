Donald Tusk kandydatem KO, Trzeciej Drogi i Lewicy na premiera  

We wtorek w Sejmie odbywa się wspólne oświadczenie liderów Koalicji Obywatelskiej - Donalda Tuska, Trzeciej Drogi - Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Nowej Lewicy - Włodzimierza Czarzastego.

- Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider największej partii opozycyjnej dostanie misję tworzenia rządu - powiedział szef PO Donald Tusk po spotkaniu z liderami Trzeciej Drogi i Lewicy. Zaznaczył, że ugrupowania opozycyjne chcą, by prezydia Sejmu i Senatu oddawały równość wszystkich podmiotów politycznych.

Tusk podkreślił, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica są gotowe do tworzenia rządu.

"Chciałem bardzo podziękować kolegom za tę deklarację, że tworzymy większość w parlamencie - z tą informacją będę mógł ja dzisiaj, a koledzy jutro - pójść do prezydenta Andrzeja Dudy, uspokoić prezydenta i ułatwić mu zadanie, jeśli chodzi o kolejne kroki konstytucyjne" - mówił szef PO na wspólnej konferencji z liderami ugrupowań opozycyjnych.

"Dziękuję za potwierdzenie deklaracji, że lider największej partii opozycyjnej dostanie trudną misję tworzenia rządu" - oświadczył Tusk, zastrzegając jednocześnie, że ostateczna decyzja będzie zależała od prezydenta.

Lider PO przekazał, że podczas wtorkowego spotkania liderzy opozycji zgodzili się, że prezydia Sejmu i Senatu muszą oddawać pełne partnerstwo i równość wszystkich podmiotów politycznych.

"Jestem wielkim optymistą, niezależnie od tego, jak duże emocje ciągle jeszcze nam towarzyszą i ile złych informacji dobiega z obozu władzy. Liczę na konstruktywną współpracę z prezydentem i na szybkie decyzje. Polki i Polacy czekają na szybkie decyzje. My jesteśmy gotowi - dzisiaj to potwierdziliśmy - w każdej chwili do roboty, bo ludzie od nas oczekują przede wszystkim ciężkiej pracy" - powiedział Tusk.