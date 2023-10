"Rycerz" - film dokumentalny o św. Maksymilianie Kolbe  

Od dwóch lat Fundacja Opoka realizuje projekt „Polska energia zmienia świat”. W jego ramach powstał już film dokumentalny „Będziesz miłował” poświęcony bł. Stefanowi kard. Wyszyńskiemu. Za pośrednictwem globalnej sieci telewizyjnej EWTN dokument dotarł do kilkudziesięciu milionów gospodarstw domowych, głównie w obu Amerykach. Zaś dzięki inicjatywie Ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, p. Adama Kwiatkowskiego w marcu tego roku produkcja została zaprezentowana korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu przy Watykanie. Na włoską premierę dokumentu zaprasza ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej, p. Adam Kwiatkowski. Film adresowany jest do światowej opinii publicznej i ma pokazywać prawdziwą historię Polski za pośrednictwem wybitnych rodaków.

Prezentowany właśnie film „Rycerz” o św. Maksymilianie Kolbe jest drugim dokumentem z serii „Polska energia zmienia świat”. W niedługim czasie też trafi on do milionowej widowni telewizji EWTN, a 30 października br. zostanie pokazany dyplomatom w Rzymie.

Film można zobaczyć na stronie: https://opoka.org.pl/News/Polska/2023/rycerz

„Rycerz” to 57-minutowy dokument ukazujący życie św. Maksymiliana na tle dziejów Polski. „Dla większości osób o. Maksymilian pozostaje przede wszystkim męczennikiem. Tymczasem jego bogatym życiorysem można by obdarzyć kilka osób. We wszystkich dziedzinach, którymi się zajmował, nie uznawał kompromisów. Wstępując do zakonu, przyjął imię Maksymilian, co po łacinie oznacza „Największy” i to imię doskonale charakteryzuje jego przyszłe działania. Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielka i bogata była to postać. Był misjonarzem, wynalazcą, założycielem największego zakonu męskiego w ówczesnej Europie, twórcą nowoczesnego koncernu medialnego. Męczeństwo było zwieńczeniem całego jego życia. Dlatego staraliśmy się jak najwierniej odtworzyć jego życie” – mówi reżyser Michał Szymanowicz.

„Maksymilian Kolbe był bardzo energicznym człowiekiem, kimś, kto pragnął przygody” – mówi w filmie George Weigel, teolog, biograf św. Jana Pawła II.

We wszystkich dziedzinach, jakimi się zajmował, nie uznawał kompromisów. Stworzył pierwsze katolickie imperium medialne na świecie. Jego poświęcenie było konsekwencją całego jego życia. „To było głębokie wyznanie wiary zaufania w odkupienie mocą Chrystusa” – mówi George Weigel

10 października 1982 roku błogosławiony Maksymilian Kolbe został kanonizowany jako męczennik. „Patrząc na jego całe życie i śmierć, przypomina ono życie Jezusa Chrystusa” – mówi w filmie kard. Gerhard Ludwig Müller.

Istotą projektu „Polska energia zmienia świat” jest pokazywanie światowej opinii publicznej najnowszej historii Polski za pośrednictwem świętych i innych wybitnych postaci. Współpraca Fundacji Opoka z amerykańską telewizją EWTN daje możliwości dotarcia do dziesiątek milionów odbiorców na całym świecie, przede wszystkim w Ameryce Północnej i Południowej. Opowieść o Prymasie Tysiąclecia pozwoliła przybliżyć czas Polski powojennej aż do odzyskania niepodległości. Z kolei historia życia św. Maksymiliana zwraca uwagę głównie na czas rodzącego się państwa polskiego i oczywiście okres II wojny światowej.

Film dokumentalny „Rycerz”, 57 min.

Wyprodukowany przez Fundację Opoka film „Rycerz” o św. Maksymilianie Marii Kolbe jest drugim po „Będziesz miłował” poświęconym bł. Stefanowi kard. Wyszyńskiemu dokumentem z serii „Polska energia zmienia świat”.

Produkcja – Fundacja Opoka

Producent wykonawczy – Towarzystwo Projektów Edukacyjnych

Projekt – Polska energia zmienia świat

Partner medialny – globalna sieć telewizyjna EWTN

Reżyseria: Michał Szymanowicz

Scenariusz: Witold Głowacki, Michał Szymanowicz

Zdjęcia: Jakub Kowalczyk

Muzyka: Rafał Błażejewski

Montaż: Paweł Deliś

Film powstał dzięki wsparciu następujących instytucji:

Partnerzy: Fundacja PGE i Fundacja PZU

Sponsor projektu – ENEA

Sponsor filmu – KGHM Polska Miedź

Mecenas – Tauron

Dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Narodowego; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Funduszu Patriotycznego.