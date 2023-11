Wojna na Bliskim Wschodzie zdominowała rzymskie obrady bożogrobców. W spotkaniu bierze udział kardynał Kazimierz Nycz, który jest wielkim przeorem polskiego zwierzchnictwa zakonu. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, wskazał on, że sytuację Ziemi Świętej zrelacjonował zebranym kard. Pizzaballa. „Tam cierpią wszyscy, niezależnie od wyznania, wojna ma to do siebie, że nikt od cierpienia nie jest wolny” – podkreślił metropolita warszawski.

Głównym założeniem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie jest niesienie pomocy chrześcijanom w Ziemi Świętej. Jak powiedział kardynał Kazimierz Nycz, to wsparcie jest udzielane całemu tamtejszemu Kościołowi, a potrzeby są duże. Podczas spotkania w Rzymie podkreślono, że jeżeli wojna potrwa dłużej, to będą one jeszcze większe.

W rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Nycz dodał, że o ile polskie zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie działa dopiero od 30 lat, to jest na tle innych liczącą się strukturą. Przypomniał, że dopiero w 1995 roku możliwe było jego powołanie, ponieważ wcześniej zabraniały tego władze PRL. Udział w powstaniu polskiego zwierzchnictwa miał też prymas Józef Glemp. Kardynał Nycz dodał, że struktury nad Wisłą mają 300 członków, co jest liczbą dużą, a również zbierana w Polsce pomoc dla Kościoła w Ziemi Świętej jest znacząca.

Konsulta Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie trwa od 6 do 10 listopada. Zwierzchnicy zakonu spotykają się co pięć lat. Ostatni raz miało to miejsce w 2018 roku. Zwierzchnicy i przeorzy pracują nad instrumentum laboris, dotyczącym formacji. Po zakończeniu konsulty zostanie wydany dokument, który będzie przewodni, jeśli chodzi o formację członków zakonu.

W czwartek w bazylice św. Piotra w Watykanie odbędzie się Msza Święta oraz spotkanie z Papieżem Franciszkiem.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie (łac. Ordo Equestris Sancti Sepulchri Hierosolymitani) posiada siedzibę w Watykanie. Pierwsi polscy rycerze Grobu Bożego w Jerozolimie pojawili się już w XV w. Starania nad utworzeniem w Polsce oficjalnej struktury krajowej tego Zakonu zostały zapoczątkowane w 1930 r., lecz przerwała je II wojna światowa i okres komunizmu. Polskie zwierzchnictwo Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie powstało oficjalnie 8 grudnia 1995 roku. Od stycznia 2022 roku zwierzchnikiem w Polsce jest dr Andrzej Sznajder.