Na razie otwarto sierociniec Oaza Piety. Znajdą tu schronienie dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W ciągu roku ma powstać egipska filia rzymskiego szpitala Bambino Gesù, pierwszy "papieski szpital" poza Włochami.

Oaza Piety (Oasi della Pietà) została otwarta w niedzielę wieczorem w nowej stolicy administracyjnej Egiptu, ok. 45 km od Kairu (ma ona odciążyć metropolię). W inauguracji ośrodka dla porzuconych dzieci uczestniczyli m.in. ks. prał. Yoannis Lahzi Gaida, były osobisty sekretarz papieża Franciszka, prezes Stowarzyszenia „Bambino Gesù del Cairo” i Fundacji „Human Fraternity”, które stworzyły projekt Oazy Piety. W uroczystości wziął udział także szejk Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, przedstawiciel ministra spraw zagranicznych Noury al-Kaabiego. „Przy wejściu do ośrodka posadzono drzewko oliwne, które ma być znakiem przyjaźni między narodami i budowania braterstwa międzyludzkiego” – relacjonuje Luca Geronico w „Avvenire”, największym włoskim dzienniku katolickim. Na razie sierociniec przeznaczony będzie dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale w przyszłości oferta ma zostać rozszerzona na pozostałych nieletnich.

Uroczystość połączona z przecięciem wstęgi odbyła się w sali zwanej „Synowie Zayeda” na cześć szejka Mohammenda bin Zayeda Al Nahyana, prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który po podpisaniu „Dokumentu o braterstwie ludzkim” 4 lutego 2019 r. w Abu Dhabi wsparł budowę sierocińca. Papież w swoim liście napisał, że obiekt ten jest „jednym z pierwszych dobrych owoców” tego dokumentu, będącego kamieniem węgielnym dialogu międzyreligijnego. „Schronisko ma być miejscem, w którym będzie można realizować braterstwo przede wszystkim w relacjach z innymi wyznaniami” – zaznacza L. Geronico.

W otwarciu domu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia „Bambino Gesù del Cairo”, Fundacji „Human Fraternity” i goście z różnych krajów, m.in. ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z Włoch, Jordanii, Iraku i ze Stanów Zjednoczonych.

Nazwa „Oaza Piety” to wyraz wdzięczności za dar papieża – wierną kopię słynnej Piety Michała Anioła, którą Franciszek podarował stowarzyszeniu. To także pamiątka wizyty Ojca Świętego w Egipcie w 2017 r. oraz „docenienie roli, jaką Egipt odgrywa we wspieraniu dialogu między religiami”.

Dotychczas stowarzyszenie otwarło 9 stycznia br. w Kairze restaurację „Fratello” (Brat). Codziennie zapewnia ona posiłki 5 tys. rodzin egipskich, znajdujących się w trudnej sytuacji. Zapewniło także pojazdy medyczne, które operują w całym kraju, przewożąc osoby z niepełnosprawnościami. Do końca roku mają z kolei ruszyć prace przy budowie szpitala Bambino Gesù w Kairze, pierwszego „papieskiego szpitala” poza Włochami, który korzystać będzie z wiedzy naukowej i kadry medycznej szpitala Bambino Gesù w Rzymie (podpisano już umowę o współpracy).