Rzym. Na Rok Jubileuszowy brakuje 44 tys. pracowników  

Taki alarm podniósł Claudio Pica, prezes Obserwatorium Fiepet Confesercenti dla Rzymu i Lacjum, które monitoruje turystykę. Podkreślił, że we włoskich firmach obsługujących przyjezdnych brakuje co najmniej 44 tys. pracowników. „Mowa tu o pracownikach sezonowych w branży gastronomicznej, takich jak szefowie kuchni, kucharze, kelnerzy, barmani, zmywacze czy pracownicy recepcji” – wylicza Matteo Torrioli na portalu Roma Today.

Zrzeszający hotelarzy Unioncamere we współpracy z rzymską Izbą Handlową stworzył projekt „Excelsior”, który monitoruje zatrudnienie w przedsiębiorstwach w regionie Lacjum i jego stolicy – Rzymie. Stwierdza on, że co miesiąc pojawia się ten sam problem – 40 proc. firm obawia się, że będzie miało nieobsadzone stanowiska.

Jak twierdzi C. Pica, tylko od lata do grudnia 2025 r. brakować będzie aż 44 tys. pracowników. „Problem jest odczuwalny niby od lat, ale obecnie stwarza poważne ryzyko i może doprowadzić do sytuacji nadzwyczajnej, bo czeka nas jedno z najważniejszych wydarzeń w stolicy – Rok Jubileuszowy” – podkreśla szef Fiepet Confesercenti. „Musimy zrobić wszystko, by móc przyjąć dziesiątki milionów pielgrzymów, którzy przybędą do Rzymu na Rok Święty. Rozpoczęliśmy już współpracę z różnymi instytucjami, by znaleźć personel dla sektorów gastronomicznego i hotelarskiego”.

Inny pomysł dotyczy także współpracy Instytutu Hotelarskiego „Pellegrino Artusi” w Rzymie z Uniwersytetem „Mercatorum” w celu kształcenia nowych specjalistów, zarówno w sektorze przedsiębiorczości (zwłaszcza dla młodych, którzy będą chcieli uruchomić start-up), jak i prowadzenia szkoleń wyspecjalizowanej kadry w branży turystyczno-restauracyjnej oraz menedżerów.

Jednak – jak pisze M. Torrioli – problemy nie kończą się tylko na personelu. Hotelarze obawiają się, że może zabraknąć także miejsc noclegowych. „Według stanu na ubiegły miesiąc, 66 proc. miejsc już jest zajętych. Łatwo sobie wyobrazić, co się będzie działo w Roku Świętym” – konkluduje RT.