Sister Zeph - najlepsza nauczycielka na świecie  

Global Teacher Prize przyznawana jest co roku i ma wartość 1 mln dolarów. Funduje ją Varkey Foundation, filantropijna organizacja założona w 2010 r. przez hinduskiego przedsiębiorcę Sunny’ego Varkeya, partnera UNESCO. Wręczenie nagrody odbyło się w Paryżu, w agencji ONZ, która również specjalizuje się w edukacji i która właśnie zainaugurowała konferencję generalną.

„W północno-wschodniej prowincji Pendżab jej historia zaczęła się dramatycznie. W klasie doświadczyła mizogninistycznej przemocy: uczennica, pobita i upokorzona przed kolegami, musiała opuścić szkołę. To traumatyczne doświadczenie w świadomości dziewczyny przekształciło się w wewnętrzną siłę napędową do zrealizowania tego, co wydawałoby się niemożliwe” – opisuje jej historię Daniele Zappalà, paryski wysłannik „Avvenire”, największego włoskiego dziennika katolickiego.

W wieku zaledwie 13 lat Sister Zeph postanowiła utworzyć rodzaj nieformalnej szkoły, w podwórzu swojego domu, dla marginalizowanych dziewcząt. „Rekrutowała” uczennice, pukając do drzwi domów z sąsiedztwa. Szkoła była bezpłatna, a dziewczynka-nauczycielka funkcjonowała niezmordowanie w trzech cyklach: 8 godzin pracy, 4 godziny nauczania i 4 nocne godziny samokształcenia – przy słuchaniu audycji radiowych w języku angielskim lub przy czytaniu dostępnych gazet. „Pionierskie doświadczenie w otoczeniu skrajnie wrogim edukacji kobiet” – pisze D. Zappalà. „Jednak zaangażowanie i wytrwałość pedagoga opłaciły się – po 26 latach nauczania upokorzona była uczennica jest obecnie powszechnie słuchanym mówcą i postacią inspirującą. Również dlatego, że Siostra Zeph nie dała się zastraszyć ekstremistom, którzy w 2006 r. zaatakowali ją właśnie z powodu nauczania młodych dziewcząt. Ta napaść zmusiła ją do opuszczenia wsi na 6 miesięcy, wraz z bliskimi”.

Wśród jej zasług jest także umiejętność wykorzystania internetu jako narzędzia pedagogicznego. Największą nagrodą dla niej jest widok byłych uczennic, które kończą kursy uniwersyteckie. „Dziś za pośrednictwem własnej Fundacji Zwee wielokrotnie nagradzanej nauczycielce udało się stworzyć prawdziwą szkołę, w której bezpłatnie kształci się ponad 200 dziewcząt z ubogich rodzin, a pracę daje także 26 osobom” – relacjonuje „Avvenire”. „Dopóki żyję, będę uczyć” – często powtarza zdobywczyni prestiżowej nagrody, zaangażowana na wielu frontach, w tym także na rzecz dialogu międzyreligijnego.

Pozostałych 9 finalistów Global Teacher Prize przybyło na ceremonię wręczenia nagród do Paryża z: Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Francji, Ghany, Republiki Południowej Afryki, Indii, Chile, Stanów Zjednoczonych i Kanady.