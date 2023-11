W zamian za powrót zakładników Izrael zgadza się na kilkudniowe zawieszenie broni i uwolnienie niektórych uwięzionych palestyńskich kobiet i dzieci, a także zezwala na dostarczenie większej ilości paliwa i pomocy humanitarnej do Gazy - podały hebrajskie media.

"Izraelski rząd zobowiązał się do sprowadzenia wszystkich uprowadzonych do domu. Dziś wieczorem rząd zatwierdził zarys pierwszego etapu osiągnięcia tego celu, zgodnie z którym co najmniej 50 uprowadzonych - kobiet i dzieci - zostanie uwolnionych w ciągu czterech dni, podczas których nastąpi zawieszenie broni" - brzmi rządowe oświadczenie.

"Uwolnienie każdych dziesięciu dodatkowych zakładników będzie skutkować kolejnym dniem bez walk" - czytamy w dokumencie.

Jak podają hebrajskie media, pomimo sprzeciwu wobec porozumienia, skrajnie prawicowa Religijna Partia Syjonistyczna głosowała "za", a "przeciw" głosowali jedynie przedstawiciele radykalnej prawicowej partii Żydowska Siła.