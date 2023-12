Rząd Izraela jest otwarty na dodatkowe pięć dni rozejmu  

W środę w nocy BBC w dziennikarskim raporcie z wtorku zwraca uwagę, że w piątym dniu rozejmu kolejna grupa zakładników powróciła na terytorium Izraela, dziesięciu z nich to obywatele Izraela, a dwóch, to obywatele Tajlandii.

W wyniku rozejmu między Izraelem a Hamasem uwolniono łącznie 81 zakładników przetrzymywanych w Gazie. Sześćdziesięciu jeden z nich to obywatele Izraela, kobiety i dzieci

W ramach porozumienia z Hamasem Izrael uwolnił we wtorek 30 kolejnych palestyńskich więźniów - co daje łączną liczbę 180.

Rzecznik izraelskiego rządu zasygnalizował BBC, że zgodnie z obowiązującym porozumieniem o wymianie zakładników i jeńców rząd jest otwarty na dodatkowe pięć dni rozejmu.

Izrael wyraził chęć rozważenia przedłużenia umowy dotyczącej zakładników do uwolnieniu wszystkich dzieci i kobiet, poinformował Washington Post.

Kiedy we wtorek wieczorem piąta grupa 10 uwolnionych izraelskich zakładników wróciła do Izraela ze Strefy Gazy, izraelscy negocjatorzy przebywali w Katarze, aby omówić kolejne możliwe przedłużenie porozumienia o rozejmie, w wyniku którego uwolnionych zostanie więcej zakładników cywilnych, głównie kobiet i dzieci. Według doniesień toczyły się także rozmowy na temat potencjalnych szerszych ram uwolnienia zakładników płci męskiej, w tym oficerów i żołnierzy armii Izraela, poinformował portal Times of Israel.