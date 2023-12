Bolonia. Alberto Tomba u chorych dzieci  

Podczas otwarcia pawilonu nr 4 Szpitala św. Urszuli (Sant’Orsola) w Bolonii, który Fundacja Ronalda McDonalda przeznaczyła dla noworodków i mam w zagrożonej ciąży, jego kuchnia została nazwana imieniem mistrza, bo – jak głosi umieszczona w niej tablica – „sport uczy nas przezwyciężać niemożliwe wyzwania”.

„Zrobiłem sobie ładny prezent dzisiaj” – mówił włoski sportowiec. „Mam nadzieję, że przyniesie on szczęście rodzinom, dzieciom. To piękna rzecz – siła sportu, który może zmieniać, pomagać tym, którzy nie czują się dobrze. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie ktoś, kto mnie wspomni za to, czego kiedyś dokonałem, a wszystkim życzę powodzenia”. Przy okazji odpowiadał też na pytania dziennikarzy dotyczące obecnych osiągnięć Włochów w narciarstwie i nie tylko.

Fundacja na rzecz Dzieci Ronalda McDonalda działa w bolońskim szpitalu już od 2008 r., w pawilonie nr 13 na pediatrii, gdzie stworzyła Family Room, ale nowością powstałego teraz domu jest to, że będzie on gościł nie tylko mamy chorych dzieci lub te w zagrożonej ciąży, ale będzie tu także miejsce dla osoby towarzyszącej.

Budynek o powierzchni ok. 300 m kw. ma 5 sypialni z łazienkami, dużą kuchnię, część dzienną przeznaczoną do „smart workingu”, a także dodatkową łazienkę wspólną.

„To prawdziwy dom, także z punktu widzenia emocjonalnego – gdy ma się chore dziecko lub zagrożoną ciążę, jest to bardzo delikatna sytuacja, dlatego tak ważne jest zapewnienie dobrego samopoczucia hospitalizowanym” – zaznaczyła Chiara Gibertoni, dyrektor generalny Szpitala św. Urszuli.

Miejscowy dziennik „Il Resto del Carlino” zaznacza, że przedsięwzięcie odpowiada na pilne potrzeby. „Rocznie na oddziale pediatrycznym rejestruje się 3 tys. dzieci, od 2008 r. w pawilonie nr 13 gościły 2 tys. rodzin” – pisze. Boloński dom będzie pierwszym Domem Ronalda McDonalda we Włoszech, który powstał wewnątrz szpitala. Przeznaczono na niego 400 tys. euro.