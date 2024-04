Uroczystość w Teatrze im. Słowackiego odbyła się po raz pierwszy bez zmarłego w styczniu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, założyciela i wieloletniego prezesa radwanowickiej fundacji.

- Nie ma już z nami księdza Tadeusza. Pozostała miłość, pamięć i wdzięczność - mówił Jan Bujnowicz z Fundacji im. Brata Alberta, przedstawiając nową prezes Małgorzatę Urbanik. Następczyni ks. Isakowicza-Zaleskiego podkreślała, że zmarły kapłan uczestniczył w ostatnich obradach kapituły i podpisał komunikat z decyzją o tegorocznych laureatach.

Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas 24. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Albertiana".

Biskup Damian Muskus OFM został wyróżniony za "wieloletnią działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami, chorych i potrzebujących". Jak podkreślano, krakowski biskup pomocniczy jest przyjacielem fundacji, człowiekiem wielkiego serca, który osobiście angażuje się w pomoc potrzebującym, zwłaszcza chorym dzieciom. - Mam doświadczenie we wręczaniu medali, ale nie w ich odbieraniu. Ten medal jest moim pierwszym i ostatnim, najważniejszym - przyznał duchowny. Mówił, że największą nagrodą dla niego jest widok dziecka, które "podskakuje, kopie piłkę, chodzi", odzyskując sprawność i zdrowie dzięki pomocy i wsparciu ludzi dobrego serca.

Za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami i potrzebujących uhonorowano także Adama Małysza. Sportowiec został wyróżniony za wspieranie projektów dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących. - To wy jesteście dla nas inspiracją. Wasz duch, cierpliwość, wytrwałość, to, że z czegoś małego robicie wielkie rzeczy. Zdobywacie więcej medali od ludzi sprawnych. Walczycie sercem! Dziękuję za lata wsparcia i inspiracji - mówił Adam Małysz.

Agnieszka i Krzysztof Globiszowie otrzymali medal również za wieloletnie wspieranie Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko" i zaangażowanie w jej działalność. - Dziękuję bardzo - powiedział na scenie zmagający się z afazją Krzysztof Globisz. Jego żona dedykowała nagrodę wolontariuszom oraz mamom, ojcom, krewnym osób z niepełnosprawnościami. - Miłości, którą otrzymaliśmy od was, nie da się policzyć - dodała.

Wśród wyróżnionych znalazła się także Anna Chojczak, którą doceniono za wieloletnią działalność społeczną na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a zwłaszcza za działania w Stowarzyszeniu "Czuję Sercem" z Konstantynowa Łódzkiego. Dla osób z niepełnosprawnościami pracuje od 40 lat. Aktywnie uczestniczy w kształtowaniu pozytywnego klimatu wokół nich, dowodząc, że osoby te mogą wieść szczęśliwe, spełnione życie i wzbogacać swoje środowisko.

Anna Chojczak mówiła o swojej wdzięczności za medal przyznany przez fundację, z którą współpracuje od 30 lat. - To wspaniałe, piękne lata, pełne przygód. Ten medal to zobowiązanie, by być dobrym jak chleb. Postaram się nie zawieść tego zaufania - zapewniała.

Wyróżnienia tradycyjnie wręczał bp Damian Muskus. On sam - zgodnie ze swoim pragnieniem - odebrał medal z rąk Jana Świątka, mieszkańca Schroniska dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach.

Medal św. Brata Alberta to wyróżnienie ustanowione w 1997 r. Corocznie ogólnopolska kapituła, powołana przez Fundację im. Brata Alberta, przyznaje go ludziom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym pomocy.

W roku 1997 jako pierwszy medal otrzymał kard. Franciszek Macharski. W latach następnych laureatami byli m.in.: śp. bp Jan Chrapek, Rzecznicy Praw Obywatelskich prof. Andrzej Zoll i śp. dr Janusz Kochanowski; aktorki Anna Dymna, Ewa Błaszczyk i Małgorzata Kożuchowska; piosenkarze Eleni Tzoka, Lidia Jazgar, Irena Santor, Monika Kuszyńska, Marek Piekarczyk, Paweł Kukiz, Adam Nowak; sportowcy Agnieszka Radwańska, Urszula Radwańska, Otylia Jędrzejczak, Mariusz Wlazły, Marcin Gortat; podróżnik i polarnik Marek Kamiński, restaurator Jan Kościuszko oraz kompozytor Jan Kanty Pawluśkiewicz.

Medal, przedstawiający św. Brata Alberta przytulającego dzieci, zaprojektowany został przez Krzysztofa Sieprawskiego, mieszkańca Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.