W niedzielę Narodowy Marsz Życia  

Marsz będzie wielką manifestacją w obronie życia, rodziny, wartości i niepodległości oraz wyrazem solidarności z tymi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia, zwłaszcza dziećmi zagrożonymi aborcją. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Konferencji Episkopatu Polski.

Marsz rozpocznie się w niedzielę 14 kwietnia o godz. 12. 30 na Placu Zamkowym w Warszawie. Wcześniej, o godz. 11 w warszawskiej Archikatedrze oraz Katedrze warszawsko – praskiej odprawione zostaną Msze św. O godz. 12.15 zaplanowano akcję „Pieluszka dla maluszka” , będąca konkretnym wsparciem dla potrzebujących matek i dzieci. Po rozpoczęciu Marszu jego uczestnicy wyruszą Traktem Królewskim aż do Placu Trzech Krzyży, gdzie o 13.30 planowane są wystąpienia i przedstawienie Orędzia Marszu. Następnie odbędzie się koncert Jacka Kowalskiego. Marsz zakończy się ok. godz. 14.30.

- W kontekście czekającej nas kolejnej debaty w sprawie ochrony życia, małżeństwa i rodziny, być może nawet ogłoszenia referendum w tej sprawie nasz marsz powinien być bardzo jednoznacznym sygnałem do działania, do skupiania sił, do szukania adekwatnych odpowiedzi. Powinien być zarazem wydarzeniem społecznym i obywatelskim, ale przede wszystkim wydarzeniem i aktem moralnym. Nasza sprawa nie obroni się sama – podkreślają organizatorzy.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Świętego Benedykta, a współorganizatorem Koalicja dla Życia i Rodziny, nieformalna platforma współpracy środowisk pro-life. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Konferencja Episkopatu Polski.

„Przyłączając się do apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski chciałbym zaprosić wszystkich na Narodowy Marsz Życia, który odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Ten Narodowy Marsz życia będzie jasnym znakiem sprzeciwu wobec ataków wymierzonych w dzieci, małżeństwo, rodzinę czy wolność słowa. Nie ulega wątpliwości, że są to sprawy, które zasługują na publiczną obronę i wsparcie. Nie możemy stać z boku z założonymi rękami, gdy kwestionowane są nasze podstawowe prawa i wartości” – powiedział abp Stanisław Gądecki w specjalnym video przesłaniu.

Marsz zaplanowany jest na niedzielę 14 kwietnia, w Święto Chrztu Polski. W nawiązaniu do tego święta ma być też wyrazem wdzięczności za chrześcijańskie dziedzictwo naszego kraju oraz odpowiedzialności za jego teraźniejszość i przyszłość.

- Dziś, gdy wielu Polaków uznało, że naród porzucił sprawę cywilizacji życia i praw rodziny, całe dziedzictwo świętego Jana Pawła II, KONIECZNA JEST REAKCJA - nowy zryw odpowiedzialności. Waży się społeczna i duchowa przyszłość Ojczyzny. Nikt z nas nie powinien więc stać z boku z opuszczonymi rękoma. Niech nas zobaczą! Niech nasz Marsz pokaże światu i społeczeństwu Polskę która chce żyć - zapraszają organizatorzy.