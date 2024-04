Komiksowa medytacja?

Dopiero co człowiek uporał się z wydaniem wszystkich prezentów dzieciakom na Zajączka, a tu już trza chyba powoli pakować w ozdobne papiery i inksze celofany, rzeczy na komunię. W tym roku, całe szczęście, mamy na tapecie tylko jedną.

- Najlepiej kasę - słyszymy to od lat, gdy ktoś rzuca pytanie: - Co by tu podarować?

Plus rewia mody, wyżera, pokaz nowych tatuaży. No i jeszcze ten nieszczęsny kościół.

- Byle tylko Msza szybko poszła. U nas w zeszłym roku to 2,5 godziny było! Masakra...

Wszyscy kojarzymy te klimaty i słyszeliśmy te teksty nie jeden już raz.

Duchowość? Duch spuchł! - aż chciało by się po kibicowsku zakrzyknąć, ale może lepiej nie. Starczy, że Ruch spuchł (tak, tak. Wciąż rozpamiętuję piątkowe 0:5 z Pogonią w Szczecinie).

A jednak, jak skończony boomer, dziaders, a może, za przeproszeniem, katol, jednak szukam czegoś duchowego, co by takiemu dzieciakowi podarować. Ja mam do tych moich komunijnych podarków, z końca lat '80, spory sentyment. Przeglądam więc te wszystkie Biblie w obrazkach i Ewangelie w komiksach, szukając, na ten rok, czegoś podobnego.

Niby znajduję, choć nie do końca. Komiksowa " Biblia. Boża historia od początku po wieczność ", wydana niedawno przez AA, prezentuje się naprawdę nieźle. Ale wygląda już inaczej niż tej moje ramoty. Tamte były pastelowe, idylliczne, sławiące pokój i dobro – twórcy tej nowej stawiają na dramaturgię, akcję, ekspresję.

Wąż wygląda tu jak smok, Adam, jak Tarzan, Archanioł Gabriel to skrzyżowanie Wiedźmina z Robocopem, Chrystus, uciszający burzę na jeziorze Genezaret, przypomina superherosa. Itd.

Czy dzieciaki wychowane na hollywoodzkich, komiksowych ekranizacjach to kupią? - Jest opcja – jak to mawia jeden z siostrzeńców. O ile oczywiście rodzicom uda się je odgonić od komórek i innych ekranów. Ja sam się odganiam, a potem zaganiam z powrotem do laptopa. Bo piszę ten felieton i piszę, ale co chwila zaglądam do "Biblii. Bożej historii od początku po wieczność".

Kartkuję.

Medytuję?

Tyż. Bo w niektóre kadry po prostu nie da się tu nie patrzeć dłużej. "Bardziej". Głębiej.

Więc ja to kupuję. A czy kupią to najmłodsi? Oby!

Jak tylko w maju będę miał wiadomość zwrotną, dam Państwu znać.