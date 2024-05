Ponad 400 osób zginęło, a kilkaset tysięcy zostało wysiedlonych ze swoich domów w kilku krajach w wyniku powodzi i lawin błotnych, które zalały domy, drogi i mosty.

W Kenii liczba ofiar śmiertelnych deszczy i powodzi wzrosła do 228, za zaginione uważa się 72 osoby, a ponad 212 tys. zostało wysiedlonych. Kraj w dalszym ciągu boryka się z ulewnymi ulewami oraz ryzykiem dalszych powodzi i osunięć ziemi.

