Ks. Studnicki: Zgłoszenie krzywdy jest aktem miłości do Kościoła  

Jak podkreśla ks. Piotr Studnicki, częstą motywacją osób skrzywdzonych, które chcą zgłosić nadużycie, jest troska o to, by sprawca nie krzywdził kolejnych osób.- Jest to też taka decyzja, która jest formą zadbania o siebie i wzięcia odpowiedzialności za siebie, zrobienia kroku ku uzdrowieniu – przekonuje, dodając że zgłoszenie krzywdy, późniejsze postępowanie i wymierzenie sprawiedliwości sprawcy pomaga osobie wykorzystanej w zdrowieniu. Zastrzegł przy tym, że historie zgłoszeń są bardzo różne, a osoby, które decydują się na to, często mierzą się z lękiem przed upublicznieniem sprawy.

- Bardzo ważne jest podejście indywidualne i uwzględniające te obawy. Ktoś, kto towarzyszy osobie skrzywdzonej czy też przyjmuje zgłoszenie, gwarantuje zapewnienie dyskrecji, by jak najmniejsza liczba osób dowiedziała się o sprawie, czyli te, które koniecznie muszą ją poznać z powodów proceduralnych – wyjaśnia pełnomocnik zarządu Fundacji Świętego Józefa. Jak dodaje, ewentualna decyzja o upublicznieniu sprawy czy przekazaniu informacji bliskim należy wyłącznie do osoby skrzywdzonej.

Duchowny podkreśla, że każde zgłoszenie krzywdy, niezależnie od intencji, jest aktem „naprawdę głębokiej i odważnej miłości do Kościoła”. - Reagowanie na zło zaczyna się od jego ujawnienia – mówi.

- Procedowanie kanoniczne i państwowe, udzielenie pomocy takiej osobie, czyli zaproponowanie np. pomocy psychologicznej czy prawnej, pokrycia jej kosztów, jest możliwe, jeśli ktoś dokona pierwszego kroku. Jest to więc ogromna pomoc dla wspólnoty Kościoła – precyzuje.

W systemie zgłaszania krzywdy kluczową rolę odgrywają delegaci do spraw ochrony dzieci i młodzieży, którzy funkcjonują w każdej polskiej diecezji oraz przy zgromadzeniach zakonnych. To, jak wylicza ks. Studnicki, ok. 180 osób, z których jedną trzecią stanowią kobiety. Pełną bazę danych można znaleźć m.in. na stronie zgloskrzywde.pl.

Rozmówca zachęca ponadto do tego, by zgłaszać nie tylko krzywdy związane z wykorzystaniem seksualnym, ale także np. nadużycia duchowe, manipulacje, choć zastrzega, że refleksja nad różnymi rodzajami nadużyć w Kościele i wyrządzanych krzywd – również osobom dorosłym – dopiero się uruchamia. - Jesteśmy na początku dostrzegania pewnych form nadużyć czy krzywdy, nazywania ich i przemyślenia, jak na nie reagować – zauważa.

Całej rozmowy można wysłuchać tutaj:

72.dominikanie Jak ZGŁOSIĆ krzywdę w Kościele?



„Odbudujmy dom” to inicjatywa redakcji dominikanie.pl oraz Fundacji Świętego Józefa. Cykl 26 rozmów poświęcony jest zdrowemu duszpasterstwu i bezpieczeństwie osób dorosłych pozostających w kontakcie duszpasterskim z osobami duchownymi, braćmi i siostrami zakonnymi oraz świeckimi liderami.