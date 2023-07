W ramach grantów finansowana będzie także działalność regionalnych punktów konsultacyjnych.

- Granty to prosta ścieżka do uzyskania pomocy ze strony Fundacji Świętego Józefa KEP. Każdego roku udzielamy ich coraz więcej, dzięki czemu nasza pomoc płynie do coraz większej liczby osób i podmiotów. Dzięki grantom możemy udzielać bezpośredniego wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, ale też wspierać profesjonalizację systemu ochrony dzieci i młodzieży - podkreśla Marta Titaniec, prezeska Fundacji Świętego Józefa KEP.

Jakie wsparcie można uzyskać, wnioskując o grant Fundacji Świętego Józefa KEP?

Po pierwsze – wysłuchanie, otoczenie opieką i zrozumieniem. Po drugie – realną pomoc psychologiczną, instytucjonalną, prawną. - Pomagamy także podmiotom, których celem jest wspieranie systemu ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym w Kościele. Wspieramy także ogólnopolskie i regionalne inicjatywy, które często stają się pierwszym kontaktem dla osób skrzywdzonych lub ich bliskich - wyjaśnia M. Titaniec.

- Chcemy pomagać coraz skuteczniej i w szerszej skali, dlatego każdego roku aktualizujemy zapisy regulaminu grantowego. Pierwszym rokiem funkcjonowania Fundacji w oparciu o regulamin był rok 2021. W kolejnej edycji regulaminu grantowego rozszerzona została pomoc w pokryciu kosztów terapii dla osób z najbliższego otoczenia osób pokrzywdzonych, które również same mogą złożyć taki wniosek. Ustalono również standardy udzielania pomocy psychologicznej, poszerzona została możliwość wsparcia badań naukowych z zakresu ochrony dzieci i młodzieży o granty na finansowanie konferencji, kongresów, debat, prezentacji, warsztatów naukowych, wykładów i odczytów, oraz wydawanie publikacji prezentujących wyniki badań. Regulamin grantowy na rok 2023 został rozszerzony m.in. o pomoc osobom dorosłym, ofiarom wykorzystania seksualnego w ramach nadużycia władzy oraz o ofiary drugorzędne - dodaje Fundacji Świętego Józefa KEP.

W 2022 roku fundacja udzieliła 114 grantów na kwotę ponad 1,6 mln zł.

Wnioski o granty można składać za pomocą dedykowanego formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.fsj.org.pl/zloz-wniosek/.