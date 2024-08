Salez po raz dziewiętnasty w Afryce  

Grupa wolontariuszy - uczniów Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu - wraz z ks. Jerzym Babiakiem jako opiekunem, przebywa na wyprawie misyjnej w Gambii.

Ich miesięczna afrykańska misja rozpoczęła się 21 lipca Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu. Przez Kraków i Istambuł dotarli do Gambii, do salezjańskiej placówki Kunkujang Mariama, gdzie między innymi poprowadzą dla dzieci 3-tygodniowy Holiday Camp. Salezjańska szkoła wsparła tamtejszą farmę „Don Bosco Garden”, fundując system elektroenergetyczny, który pozwala na prowadzenie przetwórstwa orzeszków ziemnych i nerkowców. Nasi wolontariusze dokonają uroczystego otwarcia tego systemu.

W wyprawie biorą udział, prócz ks. Jerzego, uczniowie II, III i IV klas Salezu: Małgorzata Chodak (po raz kolejny), Dominika Kinal, Maciej Kutrzyński, Marcelina Mosior, Maciej Sąsiadek i Natalia Zwolińska.

Materiały uczestników W salezjańskiej placówce.

Po przybyciu do celu, młodzi rozpoczęli przygotowania do wspomnianego Holiday Kamp, jednocześnie uczestnicząc już w różnych zajęciach z dziećmi w salezjańskim oratorium. W pierwszych relacjach opisują m.in. wyprawę na lokalne targowisko i do „parku małp”, naukę gry „wurray”, podczas której zbiera się nasiona, ulewne deszcze i smakowanie lokalnych potraw.

– Jedziemy do „Don Bosco Garden”, gdzie księża mają swoje ule oraz planują nauczać ludzi, jak produkować różne rzeczy z wosku oraz miodu, a także orzeszków ziemnych i nerkowców. „Don Bosco Garden” jest miejscem, gdzie dzięki Salezowi powstał system energoelektryczny, który ma za zadanie oświetlić całe miejsce oraz uruchamiać potrzebne maszyny – wyjaśnia Maciek.

Przygotowują specjalne chusty dla uczestników obozu, segregują rzeczy dla dzieci, przygotowują część potraw – np. „chlebojaja” (chleb otoczony jajkiem, smażony na patelni), a przede wszystkim włączają się w szalone zabawy z dziećmi, gry i tańce.

Ich misję można śledzić na misje.salez-wroc.pl.