Puchar św. Jacka w Strzelcach Opolskich  

Na szczęście na turnieju w Strzelcach Opolskich wszystko jest możliwe. 15. Międzydiecezjalny Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka rozegrany został dosłownie na parę dni przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy UEFA EURO 2024 w Niemczech.

Na czterech stadionach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 12 czerwca rywalizowały 24 drużyny (12 szkół podstawowych oraz 12 szkół ponadpodstawowych) z diecezji: częstochowskiej, katowickiej, gliwickiej i opolskiej.

System rozgrywek nawiązywał do EURO 2024, a każda z drużyn szkolnych wcieliła się w reprezentację wylosowanego państwa, występującego w tegorocznych mistrzostwach. Drużyny w każdej kategorii walczyły o oddzielne puchary - podzielono je na sześć grup (w każdej cztery zespoły). W starszej grupie ZSZ Krapkowice grały jako Niemcy, ZSET Gliwice jako Szkocja, CKZiU 2 Strzelce Opolskie jako Węgry, a LO Strzelce Opolskie - Szwajcaria. Drużyna z parafii św. Alberta w Częstochowie reprezentowała Hiszpanię, ZSP Zawadzkie - Chorwację, NSB Strzelce Opolskie - Włochy, a LO 3 Katowice - Albanię. CKZiU 1 Strzelce Opolskie wcieliło się w Słowenię, CKZiU 3 Strzelce Opolskie w Danię, ZSE Opole zostało Serbią, a LSO z Nowej Wsi Królewskiej - Anglią.

Wśród podstawówek PSP Jemielnica reprezentowała Polskę, ZSP 4 Krapkowice - Holandię, PSP 4 Strzelce Opolskie - Austrię, a ZSP 4 Gliwice - Francję. W kolejnej grupie PSP Krasiejów grał jako Belgia, parafia św. Jadwigi z Ziemięcic jako Słowacja, ZSP Dziewkowice jako Rumunia, a MSP13 z Piekar Śląskich jako Ukraina. PSP 1 Strzelce Opolskie się startował w barwach Turcji, PSP 7 Strzelce Opolskie - Gruzji, PSP Kamień Śląski - Portugalii, a ZSP Krośnica - Czech.

Najpierw grali systemem "każdy z każdym", a 16 najlepszych ekip awansowało do fazy pucharowej. Ostatecznie w finale Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu (jako Serbia) pokonał 2:0 LO Strzelce Opolskie (Szwajcarię), a trzecie miejsce w meczu wywalczyło LO 3 z Katowic (Albania) wygrywając 2:1 z CKZiU 1 Strzelce Opolskie (Słowenią). W kategorii szkół podstawowych zwyciężył ZSP 4 Gliwice (Francja) pokonując 1:0 MSP 13 Piekary Śląskie (Ukraina), a brąz otrzymała PSP 7 w Strzelcach Opolskich (Gruzja) wygrywając 5:1 z debiutującym w turnieju ZSP 4 Krapkowice (Holandia).

Karina Turniej Piłkarski o Puchar św. Jacka w Strzelcach Opolskich



- Bierzemy udział w turnieju pierwszy raz i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest świetna atmosfera, bardzo dobra organizacja i żałuję, że wcześniej nie wiedziałem o tej imprezie. Jestem trenerem i nauczycielem WF, więc moje życie się kręci wokół sportu. To świetna przygoda, a dla niektórych może sposób na życie, ale myślę, że warto by sport był jego częścią zwłaszcza u młodzieży. Dziś jako Holandia prezentujemy ofensywny futbol, walczymy do końca. Choć przykro było pokonać reprezentację Polski, to na EURO 2024 będziemy jej kibicować! - uśmiecha się Łukasz Wicher z ZSP w Krapkowicach.

- Wróciliśmy tu po dłuższej przerwie i jesteśmy bardzo zadowoleni z drugiego miejsca, tym bardziej, że graliśmy z bardzo silnymi drużynami - przyznaje Arkadiusz Janicki, wuefista ze strzeleckiego liceum.

Najlepszymi piłkarzami turnieju zostali w swoich kategoriach Paweł Cebula (ZSE Opole) i Seweryn Kowalczyk (ZSP 4 Gliwice), tytuł "Króla strzelców" otrzymali: Gabriel Franik (MSP 13 Piekary Śląskie) i Szymon Hajt (SKZiU ZSP 4 Strzelce Opolskie), a za najlepszych bramkarzy uznano Karola Wawszczaka (MSP 13 Piekary Śląskie) i Mateusza Pietrzyka (ZSE Opole).

Turniej zorganizowali: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego.

Karina Grytz-Jurkowska /Foto Gość Ekipa z Gliwic wygrała w barwach Francji w kategorii szkół podstawowych.

- Stawiamy tu na wartości takie jak zespołowość i zasady fair play. Turniej łączy dwa projekty edukacyjne: "Św. Jacek - światło ze Śląska" oraz "W poszukiwaniu wartości w sporcie" realizowane wspólnie przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Wpisuje się też w takie akcje jak "Kibicuję Fair Play", oraz "Stop zwolnieniom z WF-u". A wszystko działało sprawnie dzięki wysiłkowi wielu wolontariuszy - podsumowuje koordynator Adam Kała.

Jednym z patronów jest parafia św. Jacka z Kamienia Śląskiego. Jej proboszcz ks. Arnold Nowak niemal co roku jest obecny na turnieju. Podkreśla, że św. Jacek rzeczywiście był mistrzem gry zespołowej.

- To był człowiek bardzo wysportowany i zawzięty, pokonywał wiele kilometrów, a przede wszystkim uczył "gry zespołowej" w Kościele, zakładając klasztory, prowadząc wspólnoty zakonne. Sport i wychowawcze wartości, jakie on niesie są bardzo ważne. I myślę też, że młodzież, która tu przyjechała, niezależnie od wyników turnieju już pięknie się mentalnie nastawiła na rozpoczynające się w piątek w Niemczech rozgrywki - mówi.

I rzeczywiście, zarówno piłkarze jak i trenerzy zgodnie zapowiadają, że podczas EURO 2024 będą kibicować polskiej reprezentacji.