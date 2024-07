Dziś IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych  

Dziś w Kościele katolickim obchodzony jest IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Został on ustanowiony przez papieża Franciszka i odbywa się w okolicach liturgicznego wspomnienia św. Anny i św. Joachima – dziadków Jezusa Chrystusa. Tegorocznym obchodom towarzyszą słowa: „Nie opuszczaj mnie w mojej starości”. Wszystkie osoby, które aktywnie włączą się w obchody tego dnia, mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka w 2021 roku, jest organizowany przez watykańską Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Jak informuje Dykasteria, jego „celem jest podkreślenie faktu, iż samotność jest niestety gorzką towarzyszką życia bardzo wielu osób starszych, które często są ofiarami kultury odrzucenia”.

W roku przygotowań do Jubileuszu 2025, który Ojciec Święty poświęcił modlitwie, temat dnia zaczerpnięty jest z Psalmu 71. Jest to wezwanie starca opowiadającego swoją historię przyjaźni z Bogiem: „Nie opuszczaj mnie w mojej starości”. „Nawet wtedy, gdy wiek postępuje, a siły słabną, gdy włosy siwieją, a rola społeczna maleje, gdy życie staje się mniej produktywne i może się wydawać bezużyteczne”, Bóg trwa przy nas, bo On nie odrzuca żadnego kamienia – pisze papież Franciszek w specjalnym Orędziu wydanym na IV Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych.

Ponadto, nawiązując do metafory budowli, Ojciec Święty wskazuje, że starsze kamienie powinny być bezpiecznym fundamentem dla młodszych. Niestety zamiast tego starsi często doświadczają opuszczenia i zapomnienia, które nierzadko wynika z wyborów politycznych, ekonomicznych, społecznych czy osobistych. „Wiele razy jako biskup Buenos Aires odwiedzałem domy starców i zdawałem sobie sprawę, jak rzadko ludzie ci byli odwiedzani: niektórzy nie widzieli swoich bliskich od wielu miesięcy” – podkreśla Papież i zachęca do odmiennej postawy. „Nie omieszkajmy okazać czułości dziadkom i starszym z naszych rodzin, odwiedźmy tych, którzy są zniechęceni i nie mają już nadziei, że inna przyszłość byłaby możliwa” – wskazuje Ojciec Święty.

W swoim orędziu papież Franciszek daje za przykład biblijną postać Rut, która nie opuszcza swojej podeszłej w wieku teściowej, Noemi. Rut „nie boi się rzucić wyzwania zwyczajom i opiniom ogółu, czuje, że ta staruszka jej potrzebuje i z odwagą pozostaje u jej boku w tym, co będzie początkiem nowej podróży dla nich obu” – wskazuje Papież i dodaje: „wolność i męstwo Rut zachęcają nas do pójścia nową drogą: podążajmy jej śladami, wyruszmy z tą młodą cudzoziemką i staruszką Noemi, nie bójmy się zmienić naszych nawyków i wyobraźmy sobie inną przyszłość dla naszych starszych”.

Tego dnia, wierni Kościoła katolickiego mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia święta i modlitwa w intencjach papieża). Jak podkreśla Penitencjaria Apostolska, dotyczy on wszystkich, którzy poświęcą swój czas na odwiedziny osób starszych, znajdujących się w trudnej sytuacji (chorych, samotnych, niepełnosprawnych). Odpust dotyczy także ludzi chorych, ich opiekunów i tych, którzy nie mogą opuścić swych domów.