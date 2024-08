Ok. pół tysiąca osób bierze udział w prawosławnej pieszej pielgrzymce, która w piątek po południu wyruszyła z Białegostoku do Supraśla. Pątnicy zdążają na dwudniowe uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Boskiej, należące do głównych świąt w supraskim klasztorze.

Uczestnicy tej pielgrzymki, której organizatorem jest Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej, do pokonania mają kilkanaście kilometrów. Do supraskiego klasztoru dotrą przed wieczornym nabożeństwem inaugurującym obchody.

Główne uroczystości odbędą się w sobotę. Liturgii przy ołtarzu polowym ma przewodniczyć zwierzchnik Cerkwi w Polsce, metropolita Sawa.

Jeszcze przed inauguracją obchodów, w piątek kajakami przypłynie do Supraśla 40-osobowa grupa pątników z Gródka. Ich pielgrzymka, organizowana w tym roku po raz trzynasty, to nawiązanie do historycznego przekazu o założeniu supraskiego monasteru. Mowa jest w nim o tym, że mnisi z Gródka, szukając bardziej ustronnego miejsca dla swojej działalności, spławili rzeką Supraśl krzyż, a w miejscu, w którym ów krzyż zatrzymał się, powstał klasztor.

Historia męskiego monasteru Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Supraślu ma ponad pięćset lat. Uważany jest on za jedno z najważniejszych w kraju sanktuariów cerkiewnych.

Święto Ikony Matki Boskiej jest jednym z najważniejszych w tym monasterze. Pierwsza czczona w klasztorze ikona pochodziła z 1503 r. i była kopią XI-wiecznej ikony Matki Boskiej Smoleńskiej, zwanej Orędowniczką Ziemi Białostockiej. Przez stulecia obraz ten wsławił się licznymi cudami, a ikonę czcili zarówno prawosławni, jak i katolicy.

W czasie I wojny światowej ikonę wywieziono do Rosji, dokąd mnisi uciekli przed Niemcami. Tam zaginęła, jej los jest nieznany. Ikona w Supraślu jest kopią wykonaną przed ponad stu laty, z okazji jubileuszu 400-lecia klasztoru zwanego Ławrą Supraską.

Dokładnych danych co do liczby prawosławnych w Polsce nie ma. Hierarchowie tego Kościoła szacują, że wiernych jest ok. 500 tys. W Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Kościoła prawosławnego w Polsce zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) niecałe 151,7 tys. osób.