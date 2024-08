Ponad 2,5 tys. rosyjskich żołnierzy w Kursku grozi okrążenie

"W sobotę dowiedzieliśmy się o wysadzeniu mostu na rzece Sejm w obwodzie kurskim. W okolicy znajdują się trzy mosty i jeśli zostaną zniszczone, 2,5 tys. rosyjskich żołnierzy broniących się w rejonie zostanie otoczonych. Z jednej strony zatrzyma ich rzeka, z innej - granica ukraińska" - tłumaczy ukraiński ekspert.

Dodaje, że "siły ukraińskie stworzyły przyczółek w obwodzie kurskim i stale go rozbudowują". "Rosjanie ściągnęli posiłki, ale Kreml nie jest już w stanie zatrzymać wojsk ukraińskich, bo do tego potrzeba większych sił, które można wyciągnąć jedynie z innych rejonów frontu (na Ukrainie)" - podkreśla Popowycz.

Analityk ocenia także, że zarówno polityczni, jak i wojskowi przywódcy Federacji Rosyjskiej nie byli gotowi na "taki rozwój sytuacji". "Do ochrony granic Rosji wysyłano poborowych, którzy w porównaniu z oddziałami Ukraińców byli zupełnie bezbronni" - przypomina. "To pokazało całkowite nieprzygotowanie Moskwy. Do tego dochodzi konflikt w ramach struktur władzy państwa" - stwierdza ekspert.

Siły Zbrojne Ukrainy rozpoczęły operację ofensywną w obwodzie kurskim na terytorium Rosji 6 sierpnia. Terytoria obecnej Rosji nie były okupowane przez obce armie od czasów drugiej wojny światowej.