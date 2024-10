Bliski Wschód: trwają wzajemne ostrzały

Działająca w Libanie szyicka organizacja Hezbollah wystrzeliła w poniedziałek w kierunku Izraela około 190 pocisków rakietowych - poinformowało izraelskie wojsko. Rannych zostało co najmniej 12 osób, między innymi w Hajfie, trzecim co do wielkości mieście kraju.

7 października minął rok od krwawego ataku palestyńskiego Hamasu na Izrael, w którym zginęło 1200 osób, a 250 zostało uprowadzonych w charakterze zakładników oraz eskalacji izraelskich działań wojennych w Strefie Gazy, które rozszerzyły się również na Liban.

W poniedziałek wieczorem izraelskie siły zbrojne znów wydały nakazy ewakuacji niektórych obszarów na południowych przedmieściach Bejrutu, stolicy Libanu, co sugeruje plany kolejnych ostrzałów. Na terenach objętych w ostatnich dniach takimi nakazami znajduje się między innymi siedem szpitali - podała stacja TV CNN.

Według stacji około pół godziny po wydaniu ostrzeżenia niebo nad Bejrutem rozświetliły wybuchy. Izraelskie wojsko poinformowało o uderzeniach z powietrza na "obiekty terrorystyczne należące do kwatery głównej wywiadu Hezbollahu" w Bejrucie oraz inne cele związane z tą organizacją na południu Libanu.

Izrael od dwóch tygodni intensywnie bombarduje Liban, a od tygodnia prowadzi operację lądową na południu tego kraju, podkreślając, że jego celem są terroryści Hezbollahu. Wspierana przez Iran organizacja od dekad z różną intensywnością walczy z Izraelem, a od wybuchu rok temu wojny w Strefie Gazy ostrzeliwuje północ państwa żydowskiego, co spotyka się z silnymi kontratakami.

Ministerstwo Zdrowia Libanu informuje, że od 8 października ub.r. w wyniku izraelskich ataków zginęło około 2 tys. osób. Większość z nich zginęła w ciągu ostatnich kilku tygodni.

Od ataku Hamasu 7 października 2023 r. w Izraelu, Strefie Gazy, Libanie i na Zachodnim Brzegu zginęło 728 izraelskich żołnierzy - poinformowała w poniedziałek izraelska armia. W tym samym czasie izraelskie siły zabiły ok. 19 tys. bojowników Hamasu i Hezbollahu