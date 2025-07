Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stanowczo potępił czwartkowy atak armii Izraela na jedyny katolicki kościół w Strefie Gazy. Zaatakowana świątynia stanowi nie tylko miejsce kultu, ale również schronienie dla cywilów - podkreśliła rzeczniczka .

- Ataki na miejsca kultu są niedopuszczalne. Osoby szukające schronienia muszą być szanowane i chronione, a nie atakowane. Zbyt wiele istnień ludzkich już zostało utraconych - podkreśliła rzeczniczka Guterresa Stephanie Tremblay.

Podkreśliła, że konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni oraz bezwarunkowe uwolnienie przez palestyński Hamas wszystkich zakładników porwanych z Izraela w 2023 roku.

Jak poinformował w czwartek Patriarchat Łaciński Jerozolimy, cytowany m.in. przez agencję Reutera, w ostrzale kościoła pod wezwaniem Świętej Rodziny w mieście Gaza zginęły trzy osoby. Według informacji mediów co najmniej 10 osób zostało rannych. Atak poważnie uszkodził również budynek kościoła. Agencja AP podała, że na terenie świątyni schroniło się ok. 600 przesiedlonych ludzi, w tym wiele dzieci, oraz ponad 50 osób z niepełnosprawnościami.

Izraelska armia wyraziła ubolewanie z powodu - jak podkreślono - omyłkowego ostrzelania kościoła. Papież Leon XIV zaapelował o natychmiastowe wstrzymanie walk w Strefie Gazy i podjęcie dialogu na rzecz zaprowadzenia w palestyńskiej enklawie trwałego pokoju.

Tremblay poinformowała ponadto, że większość domów w Strefie Gazy została zniszczona lub uszkodzona do tego stopnia, że nie nadaje się do zamieszkania. Rodziny zmuszone są przebywać pod gołym niebem, ponieważ od początku marca ONZ nie uzyskała od Izraela zgody na dostarczanie namiotów ani innych materiałów do budowy tymczasowych schronień.

Z danych Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) wynika, że od 8 do 15 lipca w Strefie Gazy przesiedlono ponad 11 500 osób. Od czasu ostatniej eskalacji działań wojennych, która rozpoczęła się 18 marca, liczba przesiedlonych sięgnęła ponad 737 tys., co stanowi około 35 proc. ludności. Od początku wojny w październiku 2023 roku niemal wszyscy mieszkańcy Strefy Gazy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów, w tym znaczna ich część wielokrotnie.

Portal UN News podał, w ciągu ostatnich 24 godzin izraelskie ataki objęły również obszary, w których przebywają przesiedleni Palestyńczycy. Część z nich zginęła lub została ranna.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

Od redakcji Wiara.pl

Nawet jeśli ten ostrzał był omyłkowy - jak twierdzi izraelska armia - to nie doszłoby do tego nieszczęścia, gdyby w Strefie Gazy nie prowadzono tego typu działań.