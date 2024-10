W piątek akcja „Milion dzieci modli się na różańcu”  

„Milion dzieci modli się na różańcu” to kampania międzynarodowa organizowana przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie i co roku odbywa się tego samego dnia – 18 października, umownie o godzinie 9.00. „Jednak najważniejsze jest to, żeby połączyć się na tej modlitwie w tej akcji różańcowej tego dnia. Ta godzina jest umowna, bo wiemy, że na całym świecie dzieci włączają się przez cały dzień. Ważna jest intencja modlitwy: o pokój i jedność na świecie. Jeżeli jest możliwość uczestniczenia w różańcu dla dzieci po południu w parafii i łączenia się w tej intencji, to jak najbardziej zachęcamy do takiego włączenia się w tę akcję” – wskazuje Malwina Wyszyńska, koordynator kampanii w Polsce.

Organizatorzy dodają, że wydarzenie nawiązuje do słów św. Ojca Pio,który powiedział, że „gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, to świat napełniłby się pokojem”. Ogólnoświatowa kampania jest także zaproszeniem, aby przypomnieć sobie słowa Matki Bożej z Fatimy, że dziecięca i ufna modlitwa różańcowa może naprawdę zmienić świat, pokonać zło i przynieść pokój.

„Wspólne odmawianie różańca z dziećmi umocni jedność w Kościele i między narodami” - wskazują organizatorzy. Dodają także, że wszyscy jesteśmy wezwani, aby tworzyć jedną rodzinę ponad podziałami, zjednoczoną w modlitwie. „Z modlitwy wyrasta miłość do Boga i bliźniego. Różaniec otwiera nasze serca na konkretną pomoc dla prześladowanych, potrzebujących i ubogich, w których cierpi sam Chrystus”.