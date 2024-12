Franciszek: Ludzie giną, a biznes śmierci kwitnie. Skandal!  

“Wiele wojen, napędzanych nienasyconą chciwością na surowce i pieniądze, napędza gospodarkę opartą na broni, która rozwija się dzięki niestabilności i korupcji. Co za skandal i hipokryzja: ludzie są zabijani, podczas gdy handel, który powoduje tę przemoc i śmierć, nadal kwitnie!” - napisał Franciszek.

Nowy dramatyczny apel

Po wczorajszych słowach z okna Pałacu Apostolskiego podczas modlitwy Anioł Pański, wzywających do zawieszenia broni na wszystkich frontach w okresie Bożego Narodzenia, Franciszek pojawia się z innego okna, wirtualnego okna sieci społecznościowych, na które jednocześnie patrzą miliony ludzi, aby postawić przed ich oczami ohydę tego świata. Dwulicowość gospodarki, pęd do bogacenia się za wszelką cenę, godność i ludzkie życie deptane w imię boga pieniądza.

Słowa do ofiar we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga

Fraza wybrana przez papieża Franciszka dla @Pontifex nawiązuje do pełnego pasji przemówienia, które papież skierował w styczniu 2023 r. podczas swojej podróży do Demokratycznej Republiki Konga do grupy ludzi ze wschodniej części kraju, Północnego Kiwu i innych sąsiednich obszarów, które są nękane masakrami, gwałtami, zabójstwami i inną bezprecedensową przemocą. Horror został szczegółowo opisany przez mężczyzn, a zwłaszcza kobiety, zgromadzonych wokół papieża w nuncjaturze apostolskiej w Kinszasie, wraz ze świadectwami, które przyprawiły obecnych o dreszcze.

Papież Bergoglio, wyraźnie poruszony tymi historiami, ale także gotowością ofiar do wybaczenia swoim oprawcom, napiętnował w swoim przemówieniu „brak bezpieczeństwa i wojnę” na wschodzie DR Konga. Papież zwracając się do wszystkich, którzy “pociągają za sznurki wojny w Demokratycznej Republice Konga, plądrując ją, dręcząc i destabilizując” powiedział:

“Wzbogacacie się poprzez nielegalną eksploatację dóbr tego kraju i krwawą ofiarę niewinnych osób. Usłyszcie wołanie ich krwi (por. Rdz 4, 10), posłuchajcie głosu Boga, który wzywa was do nawrócenia, i głosu waszego sumienia: uciszcie broń, połóżcie kres wojnie. Dość! Koniec ze wzbogacaniem się kosztem najsłabszych, koniec ze wzbogacaniem się zasobami i pieniędzmi splamionymi krwią! (...) Są to konflikty, które zmuszają miliony ludzi do opuszczenia swoich domów, powodują bardzo poważne łamanie praw człowieka, dezintegrują tkankę społeczno-gospodarczą, powodują trudne do wyleczenia rany. Są to walki partykularne, w których splata się dynamika etniczna, terytorialna i grupowa; konflikty związane z własnością ziemi, z brakiem lub słabością instytucji, z nienawiścią, przenikniętą bluźnierstwem przemocy w imię fałszywego boga. Ale jest to przede wszystkim wojna rozpętana przez nienasyconą żądzę surowców i pieniędzy, która napędza zmilitaryzowaną gospodarkę, wymagającą niestabilności i korupcji. Jaki to skandal i co za hipokryzja: ludzie są gwałceni i zabijani, a interesy, które powodują przemoc i śmierć, nadal się rozwijają!” - mówił Franciszek.

Podobne oskarżenie padło dziś w X, gdy świat jest świadkiem crescendo napięć, pośród wojen, które wydają się nie mieć rozwiązania i końca.