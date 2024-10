Podobnie jak w przypadku Syrii, Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego, Libanu, Afganistanu, Ukrainy i Ziemi Świętej w latach 2013-2023, Franciszek wzywa do dnia modlitwy i postu, aby przywołać dar pokoju, w przyszły poniedziałek, w pierwszą rocznicę ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael. Zapowiedział też wizytę dzień wcześniej, 6 października, w Bazylice Santa Maria Maggiore, aby odmówić różaniec i modlić się do Matki Bożej, prosząc o udział wszystkich członków Synodu Biskupów.

Pośród rosnących napięć na bliskowschodniej beczce prochu, pośród bomb i pocisków, które nadal spadają na „męczeńską” Ukrainę, pośród wielu małych i dużych konfliktów, które ranią i głodzą ludy Afryki, podczas gdy, krótko mówiąc, „wichry wojny i pożary przemocy nadal pustoszą całe ludy i narody”, papież wzywa do „broni” postu i modlitwy - tych, które Kościół wskazuje jako potężne - miliony wierzących na całym świecie, aby błagać Boga o dar pokoju w świecie znajdującym się obecnie na skraju przepaści. Papież uczynił to na zakończenie uroczystej Mszy św. na Placu św. Piotra na otwarcie drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego, ogłaszając Dzień Modlitwy i Postu w intencji pokoju na świecie w dniu 7 października, w pierwszą rocznicę masakry dokonanej przez Hamas w Izraelu, która eksplodowała brutalnością obserwowaną w Ziemi Świętej przez ostatni rok. „Proszę wszystkich o przeżycie dnia modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie” – wezwał papież.

Błaganie w Bazylice Santa Maria Maggiore

Pod koniec homilii papież zapowiedział wizytę w Bazylice Santa Maria Maggiore, aby wznieść błaganie o pokój do Matki Bożej. Duchowe spotkanie, o udział w którym poprosił wszystkich członków Synodu Biskupów. „Aby wyprosić u wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny dar pokoju, w przyszłą niedzielę udam się do Bazyliki Santa Maria Maggiore, gdzie odmówię Różaniec Święty i skieruję do Maryi Panny serdeczną prośbę” – powiedział Franciszek.

Czuwanie w intencji „umiłowanej Syrii” w 2013 r.

Dni postu i modlitwy za ziemie rozdarte przemocą są stałym elementem pontyfikatu papieża Bergoglio. Sześć miesięcy po wyborze na papieski urząd, 7 września 2013 r., papież z Argentyny zgromadził tysiące ludzi na Placu św. Piotra, aby modlić się, z pochodniami, świecami i flagami, prosząc o pokój „w umiłowanym narodzie Syrii, na Bliskim Wschodzie, na całym świecie!”. Syria stanęła wówczas w obliczu możliwości wybuchu zaciekłej wojny, która radykalizowała się już od ponad roku i zaostrzyła po ataku na cywilów z użyciem gazu paraliżującego. Konflikt na szczęście nigdy nie wybuchł. Z placu, serca chrześcijaństwa, dzień wcześniej rozległ się cichy okrzyk. „Udoskonaliliśmy naszą broń, nasze sumienie zasnęło, uczyniliśmy nasze powody do usprawiedliwiania się bardziej subtelnymi. Przemoc, wojna przynoszą tylko śmierć, mówią o śmierci! Wojna jest zawsze klęską ludzkości” – mówił Franciszek.

Razem dla Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego

Również w 2017 roku papież z energią i troską wezwał chrześcijan do podjęcia natychmiastowych działań w formie modlitwy i postu w intencji Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga. Te dwa afrykańskie narody, które sam papież odwiedził w styczniu i lutym 2023 r., były i nadal są nękane głodem, wyzyskiem, emigracją i przemocą. W Bazylice Watykańskiej odbyło się wielkie czuwanie, któremu towarzyszyły marsze i demonstracje. Był to pierwszy piątek Wielkiego Postu, a papież i Kuria Rzymska zakończyli rekolekcje. Tego dnia Franciszek zaprosił również chrześcijan innych Kościołów i wyznawców innych religii do udziału w wydarzeniu, „w sposób, jaki uznają za najbardziej odpowiedni, ale wszyscy razem”.

Kościół zjednoczony dla Libanu, kraju „przesłania... udręczonego”

Ta sama formuła została użyta do zaproszenia braci i sióstr innych wyznań na wielki dzień dla Libanu, zwołany na 4 września 2020 r., kiedy świat zmagał się z ożywieniem po niszczycielskiej pierwszej fali pandemii Covid-19, a dokładnie miesiąc wcześniej ze zdumieniem obserwował eksplozję w porcie w Bejrucie. Jej niszczycielskie konsekwencje nadal ponosi Kraj Cedrów, już obciążony kryzysem politycznym, społecznym i gospodarczym, a teraz atakowany przez izraelskie naloty, dlatego papież w ostatnią niedzielę określił go jako „udręczone przesłanie”. Franciszek ogłosił Powszechny Dzień Libanu dwa dni wcześniej, podczas audiencji generalnej 2 września. Z księdzem z libańską flagą u boku, papież zaapelował do polityków i przywódców religijnych: „Zaangażujcie się ze szczerością i przejrzystością w dzieło odbudowy, porzucając partykularne interesy i patrząc na wspólne dobro i przyszłość narodu”.

W modlitwie za Afganistan

Jeszcze w 2021 roku, tego dramatycznego dla Afganistanu lata, przytłoczonego brutalnym powrotem do władzy talibów, atakami i desperacką ucieczką setek ludzi, Franciszek z Pałacu Apostolskiego na Anioł Pański - ale także na swoim koncie na Twitterze @Pontifex - prosił wiernych na całym świecie o zgromadzenie się na modlitwie i post. „Apeluję do wszystkich o wzmożoną modlitwę i praktykowanie postu. Modlitwa i post, modlitwa i pokuta, teraz jest na to czas. Mówię poważnie, zintensyfikujcie modlitwę i praktykujcie post, prosząc Pana o miłosierdzie i przebaczenie” – powiedział Franciszek.

Dramat Ukrainy

Dzień 2 marca 2022 r., Środa Popielcowa, pozostaje wyryty w zbiorowej pamięci, kiedy papież poprosił Kościół powszechny o zintensyfikowanie postu i modlitwy skierowanej przede wszystkim do Maryi Panny, Królowej Pokoju, aby mogła „uchronić świat przed szaleństwem wojny”. Dramatycznie realistyczne słowa zaledwie tydzień po pierwszym rosyjskim ataku na Kijów, który rozpoczął horror - trwający już od ponad dwóch lat - w Ukrainie. „Błagam wszystkie zaangażowane strony, aby powstrzymały się od wszelkich działań, które powodują jeszcze więcej cierpienia ludności, destabilizując współistnienie między narodami i dyskredytując prawo międzynarodowe” – wzywał Franciszek.

Był to pierwszy z setek apeli wznoszonych do nieba podczas tych lat wojny w „męczeńskim” kraju, powierzonym wraz z Rosją Niepokalanemu Sercu Maryi podczas uroczystości w Bazylice św. Piotra 25 marca 2022, w której uczestniczyły tysiące wiernych obecnych w bazylice i łączących się wirtualnie z całego świata.

Czuwanie w Bazylice św. Piotra w „ciemnej godzinie” dla ziemi Jezusa

Wreszcie, dzień „zatrzymania się” i przywołania daru pokoju poprzez modlitwę i postu, papież wezwał na 27 października 2023 r., dwadzieścia dni po horrorze, który wybuchł w Ziemi Świętej i w ostatnich dniach pierwszej sesji Synodu Biskupów. Z tej okazji papież zorganizował czuwanie w Bazylice św. Piotra, nazwane „Pacem in Terris”, w którym wzięli udział członkowie Synodu Biskupów, ale także przedstawiciele innych wyznań chrześcijańskich i religii. Papież tego wieczoru ukląkł u stóp „Matki” w czasie, który określił jako „ciemną godzinę” dla świata.

„Teraz, Matko, ponownie przejmij inicjatywę; przejmij ją za nas, w tych czasach rozdartych konfliktami i zniszczonych bronią. Zwróć swoje miłosierne spojrzenie na rodzinę ludzką, która zgubiła drogę pokoju, która wolała Kaina od Abla i tracąc poczucie braterstwa, nie znajduje atmosfery domu. Wstawiaj się za naszym światem w niebezpieczeństwie i zamęcie. Naucz nas przyjmować i troszczyć się o życie - każde ludzkie życie! - i odrzucać szaleństwo wojny, która sieje śmierć i przekreśla przyszłość” – powiedział Franciszek.