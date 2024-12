Będzie można strzelać do wilków?

Przegłosowana w Radzie Europy zmiana statusu ochronnego wilka oznacza, że w wielu krajach UE stanie się on gatunkiem łownym, a odstrzały poważnie zagrożą trwałości populacji tego drapieżnika - skomentował w rozmowie z PAP prof. UW Robert Mysłajek, wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk".

W Radzie Europy przegłosowana została we wtorek zmiana w statusie wilka - ze "ściśle chronionego" na "chroniony". Teraz swoje przepisy będzie mogła zmienić Unia Europejska. Pozwoli to na przeprowadzanie odstrzałów drapieżnika przez jej kraje członkowskie.

Status wilka reguluje Konwencja Berneńska - dokument przyjęty przez Radę Europy, którym zajmuje się stały komitet. To on we wtorek przegłosował zmianę, którą zainicjowała wcześniej Unia Europejska. Zmiana w prawie międzynarodowym otwiera drogę do zmian przepisów unijnych. Zmiana wejdzie w życie 7 marca. Po tym terminie Komisja Europejska będzie mogła zaproponować nowelizację dyrektywy siedliskowej.

Według prof. Mysłajka "pierwszym krokiem jest obniżenie statusu Konwencji Berneńskiej, a następnym dzięki temu możliwe będzie obniżenie statusu ochronnego wilka w ramach Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej".

"Zmiana statusu ochronnego wilka oznacza, że w wielu krajach Unii Europejskiej stanie się on gatunkiem łownym, a odstrzały poważnie zagrożą trwałości populacji tego drapieżnika" - powiedział wiceprezes Stowarzyszenia dla Natury "Wilk", zapytany o konsekwencje zmian w statusie ochronnym wilka.

Prof. Robert Mysłajek zaznaczył, że wilki odgrywają bardzo ważną rolę w ekosystemie, głównie pomagając w ograniczeniu rosnącej populacji dzikich ssaków kopytnych, takich jak jelenie, sarny i dziki, które zdaniem profesora powodują bardzo istotne szkody gospodarcze. "Wilki dostarczają także innych usług ekosystemowych, obniżają np. zagrożenie ze strony afrykańskiego pomoru świń roznoszonego przez dziki" - dodał.

Autorka: Weronika Moszpańska