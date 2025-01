Mbappé: wszystko w moim życiu jest darem od Boga  

„Wierzę w Boga. Uważam, że to, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Bóg ma dla wszystkich plan” – oświadczył zawodnik w czasie rozmowy. Wyznał, że uważa siebie za „uprzywilejowanego” z tego powodu, że przyszedł na świat z piłkarskim talentem.

Każdy etap sukcesu, jaki osiągnął, nosi w jego przekonaniu znamię wyższego planu. „Wszystko, co mnie spotkało, było darem od Boga. Kiedy byłem młody, byłem utalentowany, ale spotkałem właściwych ludzi we właściwym czasie. Otrzymałem pomoc we właściwym czasie, zostałem zmotywowany we właściwym czasie, we właściwym czasie mnie ochroniono” – mówi Mbappé. Teraz chce pomagać dzieciom, by tak jak on pokonały stojące przed nimi przeszkody.

Mbappé, mający pochodzenie kameruńsko-algierskie, wychowywał się w podparyskim Bondy, gdzie uczęszczał do katolickiej szkoły.