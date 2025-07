Leon XIV: stańmy się znakami Bożej miłości i współczucia w świecie  

„Jeśli w głębi naszego życia odkryjemy, że Chrystus, jako miłosierny Samarytanin, nas miłuje i troszczy się o nas, to również my jesteśmy poruszeni do tego, aby miłować w ten sam sposób i staniemy się pełni współczucia jak On. Uzdrowieni i umiłowani przez Chrystusa, staniemy się również znakami Jego miłości i współczucia w świecie” – powiedział papież podczas Mszy św. sprawowanej w parafii św. Tomasza z Villanueva w Castel Gandolfo.

Ojciec Święty skomentował czytaną dziś w liturgii przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37). Wskazał, że centralnym elementem tej przypowieści jest współczucie, które zaczyna się od spojrzenia. Zachęcił do głębszego spojrzenia na naszych bliźnich, nacechowanego empatią.

Leon XIV podkreślił, że miłosierny Samarytanin jest przede wszystkim obrazem Jezusa, którego Ojciec „posłał w dzieje właśnie dlatego, że spojrzał na ludzkość, nie przechodząc obojętnie, oczami, sercem i wnętrzem pełnym wzruszenia i współczucia. Podobnie jak człowiek z Ewangelii, który schodził z Jerozolimy do Jerycha, ludzkość schodziła w otchłań śmierci i nadal często musi zmagać się z mrokami zła, cierpieniem, ubóstwem i absurdem śmierci. Bóg jednak spojrzał na nas ze współczuciem, sam zechciał przejść naszą drogę, zstąpił między nas i w Jezusie, dobrym samarytaninie, przyszedł uleczyć nasze rany, wylewając na nas olej swojej miłości i swego miłosierdzia” – powiedział papież.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Chrystus jest objawieniem miłosiernego Boga. „Jeśli w głębi naszego życia odkryjemy, że Chrystus, jako miłosierny Samarytanin, nas miłuje i troszczy się o nas, to również my jesteśmy poruszeni do tego, aby miłować w ten sam sposób i staniemy się pełni współczucia jak On. Uzdrowieni i umiłowani przez Chrystusa, staniemy się również znakami Jego miłości i współczucia w świecie” – powiedział Leon XVI apelując o taką „rewolucję miłości”. Dodał, że dzisiaj wielu ludzi sięga dna, wiele ludów jest ograbionych, okradzionych i splądrowanych, nie brakuje ofiar opresyjnych systemów politycznych, gospodarki, która skazuje ich na ubóstwo, wojny, która zabija ich marzenia i życie.

W obliczu tych wyzwań także i my jesteśmy wezwani do naśladowania miłosiernego Samarytanina i czynienia tego samego. „Widzieć, nie przechodząc obojętnie, przerwać nasze gorączkowe zabieganie, pozwolić, aby życie drugiego człowieka, kimkolwiek jest, ze swoimi potrzebami i cierpieniami, głęboko poruszyło moje serce. To czyni nas bliźnimi jedni dla drugich, rodzi prawdziwe braterstwo, burzy mury i ogrodzenia. I w końcu miłość znajduje sobie przestrzeń, stając się silniejsza niż zło i śmierć. Najmilsi, spójrzmy na Chrystusa, miłosiernego Samarytanina, i posłuchajmy Jego głosu, który i dziś mówi do każdego z nas: «Idź i ty czyń podobnie!» (w. 37).)” zachęcił papież na zakończenie swej homilii.

