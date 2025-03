Modlitwa ze Zranionymi i za Zranionych  

Chcemy modlić się z Wami i za Was – mówi abp Wojciech Polak, zwracając się w krótkim nagraniu do osób skrzywdzonych. Biskupi wyznaczyli w diecezjach główne miejsca modlitwy i spotkania tych, którzy chcą wyrazić solidarność z osobami skrzywdzonymi.

Przygotowane na ten rok materiały duszpasterskie na Dzień Modlitwy i Solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym są głosem zranionych wykorzystaniem.

Droga Krzyżowa ze świadectwami osób skrzywdzonych

Karmelita bosy o. Mateusz Filipowski poprosił osoby zranione wykorzystaniem, by podzieliły się z nim „osobistymi stacjami drogi krzyżowej, które przechodzą”. Stały się one osnową rozważań Drogi Krzyżowej przygotowanej na tegoroczny Dzień modlitwy i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym, który obchodzony będzie 7 marca.

„Życie z doświadczeniem wykorzystania seksualnego zawiera w sobie każdą stację drogi krzyżowej. Są na niej i momenty skazania, upadków, obnażenia, ale i pocieszenia czy pomocy. Jest grób, ale chcę wierzyć, że jest też zMartwychWstanie. Cokolwiek by o niej napisać, mam w sercu przekonanie o jednym – Jezus podąża nią razem ze mną. Razem z każdym skrzywdzonym” – to świadectwo skrzywdzonego mężczyzny otwierające rozważania.

„Dziękuję wszystkim Osobom skrzywdzonym za podzielenie się ranliwym kawałkiem swojej duszy. Jesteście piękni, jesteście ważni, jesteście potrzebni nam wszystkim. Jesteście ukochaną źrenicą w oczach Bożych” – podkreśla autor rozważań o. Filipowski.

Przygotowane na ten rok materiały duszpasterskie stanowią wyraźny głos zranionych, dając im przestrzeń do wyrażenia swoich doświadczeń i emocji. Tekst modlitwy, która może być odmówiona we wspólnocie parafialnej, zakonnej lub grupie formacyjnej napisała również osoba skrzywdzona, a modlitwę wiernych przygotowała matka osoby skrzywdzonej. Wszystkie teksty są dostępne na stronie wspolnotazezranionymi.pl/dmis2025/.

Miejsca modlitwy i nadziei dla Skrzywdzonych

Dzień modlitwy i solidarności, który się zbliża, to szczególny moment duchowego wsparcia dla osób, które doświadczyły cierpienia na skutek wykorzystania seksualnego. „Chcemy wszystkim Wam powiedzieć, że otwieramy nasze serca. Chcemy być blisko, towarzyszyć Wam, chcemy otoczyć Was modlitwą, modlić się z Wami i za Was. Prosić, aby Bóg uleczył rany zadane Wam, abyście mogli odważnie i z nadzieją podejmować wyzwania konkretnego życia” – zwrócił się bezpośrednio do Osób Skrzywdzonych abp Wojciech Polak w nagraniu udostępnionym na profilu facebookowym „Wspólnota ze Zranionymi” (@WspolnotaZeZranionymi).

W tym roku biskupi wyznaczyli w diecezjach konkretne kościoły, w tym kościoły stacyjne Roku Jubileuszowego, które 7 marca – w pierwszy piątek Wielkiego Postu – staną się centralnymi miejscami modlitwy oraz przestrzeniami spotkania osób skrzywdzonych i tych, którzy chcą wyrazić solidarność z nimi.

Pozostałe parafie i wspólnoty zakonne zaproszone są do włączenia w Dzień modlitwy i solidarności, zwłaszcza poprzez Mszę św. i modlitwę w intencji osób zranionych. „Chciejmy ten dzień przeżyć w jedności i solidarności z Osobami Skrzywdzonymi” – apeluje abp Polak.