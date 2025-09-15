info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kościół katolicki a Alpha – szorstka przyjaźń? Rozmowa na żywo z bp. Arturem Ważnym
Kościół katolicki a Alpha – szorstka przyjaźń? Rozmowa na żywo z bp. Arturem Ważnym

Kościół katolicki a Alpha – szorstka przyjaźń? Rozmowa na żywo z bp. Arturem Ważnym  

Dlaczego kursy Alpha budzą nieufność w niektórych środowiskach katolickich? Na to i wiele innych pytań odpowie dziś bp Artur Ważny, ordynariusz sosnowiecki, w rozmowie z Anną Pęcak, dyrektor Alpha Polska.

Zapraszamy na transmisję rozmowy w poniedziałek 15 września na godzinę 20.00. Rozmowa odbędzie się na kanale YouTube Alpha Polska:

Alpha Polska Kościół katolicki a Alpha - historia szorstkiej przyjaźni
Redakcja

GOSC.PL |

dodane 15.09.2025 13:12

TAGI| BP ARTUR WAŻNY , BP WAŻNY , BISKUP ARTUR WAŻNY , KURS ALFA, KURS ALPHA

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Papież o śp. bp. Dydyczu: prowadził wiernych do zbawienia

Dziś w Drohiczynie odbył się pogrzeb zmarłego 14 września miejscowego biskupa seniora.

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

- podała polska Straż Graniczna.

I tylko ludzi żal

„Władze Izraela chcą zmieścić ponad 2 miliony ludzi na 42 km kwadratowych”

"Lekarze bez Granic" alarmują.

Można z nich zrobić bardzo zły użytek....

Sudan: Co najmniej 75 osób zginęło w ataku dronów na obóz przesiedleńców

Dron uderzył w meczet - powiadomiła grupa pomocowa obozu.

Efekt gaszenia hałdy

Ruda Śląska: Rekultywacja części hałdy Pokój I ma zakończyć się w połowie 2026 r.

Wkrótce zaczną się najcięższe i najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Rudy Śląskiej prace.

Policja

Łódź: Policja zatrzymała 62-latka podejrzewanego o zniszczenie elewacji sądu okręgowego

Za zniszczenie mienia grozi do pięciu lat więzienia.

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

