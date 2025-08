Znów wysoka woda?

Jak wynika z poniedziałkowej porannej informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w związku z sytuacją meteorologiczną Państwowa Straż Pożarna odnotowała od niedzieli rano do poniedziałku do godz. 6. rano w woj. śląskim 353 razy.

Z tej liczby 246 interwencji miało miejsce od godz. 8. rano do północy w niedzielę, a od północy do poniedziałku do godz. 6 - 107. Zdecydowanie najwięcej interwencji koordynowała komenda miejsca w Bielsku-Białej: 205, na terenie strażaków cieszyńskich interwencji było 26, a katowickich - 18.

Sytuacja pogodowa nie przełożyła się dotąd na konieczność ewakuacji mieszkańców; ewakuowano natomiast obozy harcerskie w powiatach, w których wprowadzony jest trzeci stopień zagrożenia: w pow. bielskim - 4 obozy, w cieszyńskim (Ustroń) 1, w żywieckim 1, w częstochowskim 4 oraz zawierciańskim 6. Ewakuowano z obozów 1120 dzieci i 134 opiekunów.

Ogółem w regionie w różnych momentach uszkodzone lub zalane zostały 74 odcinki dróg. Nie odnotowano dotąd uszkodzeń lub zerwań mostów ani szkód czy zalań obiektów użyteczności publicznej.

Ogłoszono pogotowia przeciwpowodziowe w mieście Bielsko-Biała oraz w gminach: Czechowice-Dziedzice i Kozy. Na ich terenach odnotowano też najwyższe wzrosty stany wód w rzekach i potokach.

Stan alarmowy w poniedziałek o godz. 7. był przekroczony na rzekach Białej i Iłownicy w Czechowicach-Dziedzicach (odpowiednio 307 cm przy stanie alarmowym 260 cm i 464 cm przy alarmie 420 cm) oraz na Wapienicy w Podkrępiu (495 cm przy stanie alarmowym 410 cm).

Stany ostrzegawcze o tej porze były przekroczone na Białej Wisełce w Wiśle Czarnem, na Wiśle w Wiśle, Ustroniu, Skoczowie i Goczałkowicach, na Brennicy w Górkach Wielkich, na Białej w Mikuszowicach, na Koszarawie w Pewli Małej, a także na Brynicy w Szabelni oraz na Warcie w Kręciwilku.

Na większości wodowskazów w regionie stan wody miał tendencję rosnącą; wody rano opadały jedynie na Wiśle w Skoczowie i Brynicy w Szabelni.

W całym woj. śląskim obowiązują do godz. 14 w poniedziałek ostrzeżenia przed opadami trzeciego stopnia. Najintensywniejsze opady prognozowano na niedzielne popołudnie i w pierwszej części nocy z niedzieli na poniedziałek.

W regionie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla zlewni Wisły, oraz pierwszego dla zlewni Odry i Warty - w związku z prognozowanymi wzrostami poziomu wody, miejscami gwałtownymi. Na obszarze zlewni Wisły przewidziano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych, a w zlewniach zurbanizowanych - podtopienia.

W związku z opadami opóźnienia w regionie notują pociągi regionalne. Jak wynika z informacji Kolei Śląskich w poniedziałek wcześnie rano z powodu utrudnień na trasie lub trudnych warunków pogodowych opóźnione były m.in. pociągi na odcinkach Katowice - Tychy Lodowisko, Racibórz - Katowice, Katowice - Cieszyn czy Węgierska Górka - Katowice.

Raportowane opóźnienia pociągów Kolei Śląskich nie przekraczały do godz. 8 ok. 25 minut. Przewoźnik sygnalizował możliwość kolejnych opóźnień wynikających z przechodzenia opóźnionych składów na kolejne kursy lub krzyżowania z innymi pociągami.

Zgodnie z bieżącymi informacjami Katowice Airport pogoda nie wpłynęła tam na możliwość startów i lądowań samolotów, jednak część kursów w niedzielę i w poniedziałek była z różnych przyczyn opóźniona.

***

250 razy wyjeżdżali do akcji małopolscy strażacy w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek w związku z deszczem oraz burzami, które przeszły nad regionem. Podczas akcji w Kąclowej (pow. nowosądecki) druhna kierująca ruchem została potrącona przez nietrzeźwego motocyklistę.

Najwięcej interwencji - 121 - strażacy podjęli w Krakowie, skąd płynęły zgłoszenia m.in. o zalanych drogach i chodnikach. W niedzielę wieczorem strażacy udrażniali przejazd pod rondami Grunwaldzkim i Mogilskim. Jak przekazał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta PSP Hubert Ciepły, w poniedziałek rano służby otrzymują zgłoszenia o zalanych piwnicach.

Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski zapewnił we wpisie na Facebooku, że - zgodnie z danymi Zarządu Infrastruktury Wodnej - krakowskie zbiorniki retencyjne są "w pełni gotowe" na przyjęcie intensywnych opadów deszczu.

W związku z opadami w całej Małopolsce straż pożarna interweniowała w niedzielę i w nocy z niedzieli na poniedziałek łącznie 250 razy. Według informacji rzecznika małopolskiej straży, w powiecie nowosądeckim w trakcie działań związanych z udrażnianiem przepustu i układaniem worków z piaskiem ucierpiała druhna OSP, która podczas kierowania ruchem została potrącona przez motocyklistę. Kobieta z urazem nogi została zabrana do szpitala.

Jak poinformowała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Justyna Basiaga, do zdarzenia doszło ok. godz. 21.20 na drodze nr 981 w Kąclowej (pow. nowosądecki). 43-latek prowadzący motocykl crossowy po potrąceniu nie zatrzymał się i próbował odjechać, ale kawałek dalej został ujęty przez jednego ze strażaków OSP i przekazany policji. W chwili zatrzymania w organizmie miał ok. 1,5 promila alkoholu.

W niedzielę wieczorem biuro prasowe wojewody małopolskiego przekazało, że bez prądu chwilowo było ok. 900 odbiorców - awarie dotyczyły 12 stacji, głównie w powiatach nowotarskim i limanowskim.

Dwa obozy harcerskie - łącznie prawie 100 osób - zostały w niedzielę prewencyjnie ewakuowane. Były to bazy w Zalesiu w powiecie wadowickim oraz w Regietowie w powiecie gorlickim. W jednym przypadku obóz harcerski został przeniesiony do budynku szkoły, w drugim - do budynku stadniny koni.

W poniedziałek rano w całej Małopolsce obowiązują ostrzeżenia II i III stopnia przed silnym deszczem z burzami. W przypadku III stopnia prognozowane są opady od 90 mm do 110 mm, lokalnie do 120 mm, o natężeniu umiarkowanym i silnym. Mogą im towarzyszyć burze z porywami wiatru do 80 km/h i grad.