info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: nie przeprowadzamy prób broni jądrowej
rss newsletter facebook twitter

Chiny: nie przeprowadzamy prób broni jądrowej

Pekin  
Romek Koszowski /Foto Gość Pekin
Brama Zakazanego Miasta z portretem Mao

Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Mao Ning, zaprzeczyła w poniedziałek, jakoby Chiny dokonywały testów broni jądrowej. To odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżył Pekin oraz Moskwę o potajemne przeprowadzanie takich prób.

Mao oświadczyła podczas regularnego briefingu, że Chiny "zawsze przestrzegały ścieżki pokojowego rozwoju, prowadziły politykę powstrzymywania się od użycia broni jądrowej jako pierwsze, przestrzegały strategii samoobrony nuklearnej i respektowały swoje zobowiązanie do zawieszenia testów jądrowych".

Wypowiedź Trumpa padła w wywiadzie dla stacji CBS. Prezydent zasugerował podczas tej rozmowy, że Rosja i Chiny "robią testy, ale o tym nie mówią".

Będziemy przeprowadzać testy, ponieważ inne kraje je przeprowadzają - zapowiedział.

Minister energii USA Chris Wright usiłował złagodzić retorykę głowy państwa w wywiadzie dla Fox News, tłumacząc, że planowane amerykańskie próby to "eksplozje o charakterze niekrytycznym", czyli bez detonowania ładunku jądrowego. Wyjaśnił, że testuje się w nich wszystkie elementy broni atomowej, z wyjątkiem samej eksplozji nuklearnej.

Chiny, które od 1996 r. nie przeprowadzały testów nuklearnych, wyrażają nadzieję, że USA podejmą "konkretne działania w celu utrzymania międzynarodowego systemu rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji (broni atomowej) oraz zapewnienia globalnej równowagi strategicznej i stabilności" - podkreśliła Mao.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

krp/ rtt/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.11.2025 10:31

TAGI| ATOM, BEZPIECZEŃSTWO, CHINY, DYPLOMACJA, KONFLIKT, PAP, ROSJA, USA, UZBROJENIE, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Na razie będzie z czego produkować | Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym | Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops | Trump nie wykluczył użycia siły w Wenezueli i Nigerii | W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 