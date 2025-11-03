Chiny: nie przeprowadzamy prób broni jądrowej

Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Mao Ning, zaprzeczyła w poniedziałek, jakoby Chiny dokonywały testów broni jądrowej. To odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżył Pekin oraz Moskwę o potajemne przeprowadzanie takich prób.
Mao oświadczyła podczas regularnego briefingu, że Chiny "zawsze przestrzegały ścieżki pokojowego rozwoju, prowadziły politykę powstrzymywania się od użycia broni jądrowej jako pierwsze, przestrzegały strategii samoobrony nuklearnej i respektowały swoje zobowiązanie do zawieszenia testów jądrowych".
Wypowiedź Trumpa padła w wywiadzie dla stacji CBS. Prezydent zasugerował podczas tej rozmowy, że Rosja i Chiny "robią testy, ale o tym nie mówią".
Będziemy przeprowadzać testy, ponieważ inne kraje je przeprowadzają - zapowiedział.
Minister energii USA Chris Wright usiłował złagodzić retorykę głowy państwa w wywiadzie dla Fox News, tłumacząc, że planowane amerykańskie próby to "eksplozje o charakterze niekrytycznym", czyli bez detonowania ładunku jądrowego. Wyjaśnił, że testuje się w nich wszystkie elementy broni atomowej, z wyjątkiem samej eksplozji nuklearnej.
Chiny, które od 1996 r. nie przeprowadzały testów nuklearnych, wyrażają nadzieję, że USA podejmą "konkretne działania w celu utrzymania międzynarodowego systemu rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji (broni atomowej) oraz zapewnienia globalnej równowagi strategicznej i stabilności" - podkreśliła Mao.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)
krp/ rtt/
Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.
A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.
Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".
Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.
Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.
"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".
Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.
Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.
Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.
Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.