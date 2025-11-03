Chiny: nie przeprowadzamy prób broni jądrowej

Rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Mao Ning, zaprzeczyła w poniedziałek, jakoby Chiny dokonywały testów broni jądrowej. To odpowiedź na słowa prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżył Pekin oraz Moskwę o potajemne przeprowadzanie takich prób.

Mao oświadczyła podczas regularnego briefingu, że Chiny "zawsze przestrzegały ścieżki pokojowego rozwoju, prowadziły politykę powstrzymywania się od użycia broni jądrowej jako pierwsze, przestrzegały strategii samoobrony nuklearnej i respektowały swoje zobowiązanie do zawieszenia testów jądrowych".

Wypowiedź Trumpa padła w wywiadzie dla stacji CBS. Prezydent zasugerował podczas tej rozmowy, że Rosja i Chiny "robią testy, ale o tym nie mówią".

Będziemy przeprowadzać testy, ponieważ inne kraje je przeprowadzają - zapowiedział.

Minister energii USA Chris Wright usiłował złagodzić retorykę głowy państwa w wywiadzie dla Fox News, tłumacząc, że planowane amerykańskie próby to "eksplozje o charakterze niekrytycznym", czyli bez detonowania ładunku jądrowego. Wyjaśnił, że testuje się w nich wszystkie elementy broni atomowej, z wyjątkiem samej eksplozji nuklearnej.

Chiny, które od 1996 r. nie przeprowadzały testów nuklearnych, wyrażają nadzieję, że USA podejmą "konkretne działania w celu utrzymania międzynarodowego systemu rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji (broni atomowej) oraz zapewnienia globalnej równowagi strategicznej i stabilności" - podkreśliła Mao.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak (PAP)

