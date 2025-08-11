"DGP": przesłuchania w prokuraturze będą nagrywane

Prace nad zmianami trwają.
Trwają prace nad zmianami w prawie, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego rejestrowania kluczowych czynności procesowych - podał w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na informację Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dziennik przypomniał, że od wielu lat Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, aby czynności protokołowane w śledztwie i w procesie były obowiązkowo nagrywane. "Taki środek ograniczałby ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych, zwłaszcza na wczesnym etapie postępowania, gdy nie mają jeszcze zapewnionej obrony. Jednocześnie stanowiłby istotne zabezpieczenie dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów, chroniąc ich przed bezpodstawnymi zarzutami o nadużycia" - czytamy w artykule.
W odpowiedzi na najnowsze wystąpienie RPO resort poinformował, że trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu: postępowania karnego, karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego nagrywania kluczowych czynności procesowych.
"Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku rejestrowania przebiegu przesłuchań podejrzanych, pokrzywdzonych, świadków oraz biegłych - również w przypadku ich zdalnego udziału. Umożliwi to stronom udział w czynnościach na odległość, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego zapisu dźwięku i obrazu" - podał "DGP".
Od redakcji Wiara.pl
Dziwne, że dotąd jeszcze takiego obowiązku nie ma. Protokoły... Cóż...
