"DGP": przesłuchania w prokuraturze będą nagrywane

Trwają prace nad zmianami w prawie, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego rejestrowania kluczowych czynności procesowych - podał w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na informację Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziennik przypomniał, że od wielu lat Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, aby czynności protokołowane w śledztwie i w procesie były obowiązkowo nagrywane. "Taki środek ograniczałby ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych, zwłaszcza na wczesnym etapie postępowania, gdy nie mają jeszcze zapewnionej obrony. Jednocześnie stanowiłby istotne zabezpieczenie dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów, chroniąc ich przed bezpodstawnymi zarzutami o nadużycia" - czytamy w artykule.

W odpowiedzi na najnowsze wystąpienie RPO resort poinformował, że trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu: postępowania karnego, karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego nagrywania kluczowych czynności procesowych.

"Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku rejestrowania przebiegu przesłuchań podejrzanych, pokrzywdzonych, świadków oraz biegłych - również w przypadku ich zdalnego udziału. Umożliwi to stronom udział w czynnościach na odległość, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego zapisu dźwięku i obrazu" - podał "DGP".

Od redakcji Wiara.pl

Dziwne, że dotąd jeszcze takiego obowiązku nie ma. Protokoły... Cóż...