Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » "DGP": przesłuchania w prokuraturze będą nagrywane
rss newsletter facebook twitter

"DGP": przesłuchania w prokuraturze będą nagrywane

W sądzie  
Roman Koszowski /Foto Gość W sądzie

Prace nad zmianami trwają.

Reklama

Trwają prace nad zmianami w prawie, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego rejestrowania kluczowych czynności procesowych - podał w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na informację Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dziennik przypomniał, że od wielu lat Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, aby czynności protokołowane w śledztwie i w procesie były obowiązkowo nagrywane. "Taki środek ograniczałby ryzyko naruszania praw osób przesłuchiwanych, zwłaszcza na wczesnym etapie postępowania, gdy nie mają jeszcze zapewnionej obrony. Jednocześnie stanowiłby istotne zabezpieczenie dla funkcjonariuszy policji i prokuratorów, chroniąc ich przed bezpodstawnymi zarzutami o nadużycia" - czytamy w artykule.

W odpowiedzi na najnowsze wystąpienie RPO resort poinformował, że trwają prace nad projektem nowelizacji kodeksu: postępowania karnego, karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia, których celem jest rozwiązanie problemu braku obowiązkowego nagrywania kluczowych czynności procesowych.

"Planowana nowelizacja zakłada wprowadzenie obowiązku rejestrowania przebiegu przesłuchań podejrzanych, pokrzywdzonych, świadków oraz biegłych - również w przypadku ich zdalnego udziału. Umożliwi to stronom udział w czynnościach na odległość, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego zapisu dźwięku i obrazu" - podał "DGP". 

Od redakcji Wiara.pl

Dziwne, że dotąd jeszcze takiego obowiązku nie ma. Protokoły... Cóż...

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.08.2025 06:42

TAGI| PAP, PRAWO, PROKURATURA, PRZEGLĄD PRASY, SĄDOWNICTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Manowska proponuje "okrągły stół" ws. wymiaru sprawiedliwości | "Rz": Jak biznes wspiera Izrael w wojnie w Strefie Gazy | Włochy: Uwaga na nietypowe (dla nas) przepisy | Kosowo: Protest przeciwko "stronniczemu" sądowi w Hadze | Francja: "Nie" dla zabójcy pszczół
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Być obecnym

ks. Leszek Smolilński

Być obecnym

Czy obecność jest aż taka ważna, aby zastanawiać się nad nią również w wakacje…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Wołodymyr Zełenski

Zełenski: Rosja odrzuca zawieszenie broni, co komplikuje sytuację

W rozmowach w Waszyngtonie przyda się Zełenskiemu obecność życzyliwych mu ulubieńców Trumpa.

Wzmożone kontrole w Waszyngtonie

USA: Trzy stany wyślą Gwardię Narodową do Waszyngtonu

Amerykański przywódca ogłosił walkę z przestępczością w stolicy.

Co można zrobić? W Portugalii

Portugalia: Kilkanaście wsi okrążonych przez pożary na północy kraju

Pożary na Półwyspie Iberyjskim.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Środa
rano
27°C Środa
dzień
28°C Środa
wieczór
25°C Czwartek
noc
wiecej »

Reklama

 