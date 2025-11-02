info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Szwecja: Śmierć "na papierze" dotyka kilkadziesiąt osób rocznie
rss newsletter facebook twitter

Szwecja: Śmierć "na papierze" dotyka kilkadziesiąt osób rocznie

W Szwecji  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość W Szwecji
Tu nietrudno zostać uznanym za zmarłego

Powód? Nikt nie sprawdza, czy dokument naprawdę wystawił lekarz.

W Szwecji każdego roku kilkadziesiąt osób zostaje błędnie uznanych za zmarłych na skutek żartu lub pomyłki. Jedna z takich osób przegrała niedawno proces o odszkodowanie, jakiego domagała się od państwa za straty spowodowane śmiercią administracyjną.

Kiedy dana osoba zostanie uznana za zmarłą, jej numer osobisty automatycznie przestaje działać w systemach bankowych i administracyjnych. Przekonał się o tym 36-letni Jonathan Ravelin, który o własnej śmierci dowiedział się jesienią 2023 r. od banku, gdy próbował dowiedzieć się, dlaczego jego cyfrowa legitymacja Bank ID nagle przestała działać.

Mężczyzna, aby zostać ponownie uznanym za żywego, musiał osobiście, z tradycyjnym dowodem w ręku, stawić się w Urzędzie Skarbowym, ale naprawienie konsekwencji uśmiercenia administracyjnego w wieku instytucjach zajęło mu tygodnie.

W Szwecji akt zgonu wystawia odpowiedzialny również za sprawy cywilne Urząd Skarbowy, który wykreśla człowieka z systemu po otrzymaniu formularza z Zarządu Zdrowia i Opieki Społecznej. O tego rodzaju dokument może wystąpić każdy.

Według Ravelina cała sprawa była prawdopodobnie kiepskim żartem osób, z którymi był skonfliktowany. Podobny los spotkał jeszcze dwóch innych mężczyzn z tej samej gminy. Nazwisko lekarza, który stwierdził fikcyjne zgony, również okazało się zmyślone. W szwedzkiej administracji rzadko wykorzystywane są pieczątki, tak też było w tym przypadku.

Szwed we współpracy z organizacją pozarządową Centrum Sprawiedliwości postanowił dochodzić swoich praw przed sądem rejonowym w Sztokholmie. Zażądał 20 tys. koron odszkodowania. Pod koniec października zapadł wyrok - sędzia uznał, że śmierć Ravelina rzeczywiście była nieprawdziwa, ale za wyrządzenie szkody odpowiedzialność ponosi osoba trzecia, a nie szwedzki urząd. Ravelin nie ma dowodów na to, kto jest sprawcą. Policja umorzyła sprawę.

Sąd stwierdził również, że Urząd Skarbowy nie miał obowiązku sprawdzania autentyczności nazwiska lekarza, gdyż "tego rodzaju nieprawidłowości występują rzadko". Z taką opinią nie zgadza się powód, który wraz z Centrum Sprawiedliwości zapowiedział apelację. - Mam nadzieję, że nikomu już nie przydarzy się historia podobna do mojej i że zmienią ten formularz (o stwierdzeniu zgonu przez lekarza - PAP) - podkreślił Ravelin w rozmowie z nadawcą publicznym SVT.

Według SVT w Szwecji co roku błędnie za zmarłych zostaje uznanych ok. 40 osób. Część tego rodzaju spraw to pomyłki urzędników, ale zdarzają się też osoby, które chcą upozorować swoją śmierć w systemach administracyjnych, aby nie płacić długów. W 2023 r. Zarząd Zdrowia i Opieki Społecznej usunął formularz o stwierdzeniu zgonu z internetu. Dokument wciąż jednak można uzyskać, prosząc o przesłanie go na adres e-mail.

Ze Sztokholmu Daniel Zyśk 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.11.2025 18:02

TAGI| PAP, RÓŻNE, SZWECJA, SĄDOWNICTWO, ZGON

PRZECZYTAJ TAKŻE
Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni | Japonia: Władze zaangażowały armię do walki z niedźwiedziami | W. Brytania: niedaleko Birmingham stanie największy chrześcijański pomnik w kraju | Większość ataków psów to efekt błędów człowieka | Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Piątek
wieczór
9°C Sobota
noc
7°C Sobota
rano
10°C Sobota
dzień
wiecej »
 