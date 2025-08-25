Ważkie pytania i perły odpowiedzi  

Niewielka formatem, a niezwykle cenna treścią – niedawno ukazała się najnowsza książka o. Mirosława Piątkowskiego SVD pt. "Perły mistrza wiary: aby radość wasza była pełna".
Werbista z misyjnym doświadczeniem w krajach Ameryki Południowej tym razem zabiera czytelnika w duchową podróż śladami św. Jana od Krzyża – „mistrza wiary”.
Nie jest to jednak kolejna biografia, lecz bardzo osobiste spotkanie autora z pismami hiszpańskiego mistyka. Z lektury tej wyłaniają się tytułowe „perły” – duchowe skarby, którymi o. Mirosław dzieli się z czytelnikiem.
„Perełkami mistrza Jana – nie całością, ale niektórymi odkrytymi tekstami, prawdami o zjednoczeniu z Bogiem przez wiarę – chciałem się podzielić z tymi, którzy szukają w swoim życiu pełnej radości”.
Autor zaprasza nas, byśmy wspólnie z nim wyruszyli – dosłownie i symbolicznie – na Górę Karmel.
„Najpierw na małą górę, którą jest przeczytanie tej książki, by potem może podjąć coś więcej”. Bo choć dorobek św. Jana od Krzyża może onieśmielać swoim teologicznym i literackim bogactwem, to – jak przekonuje o. Piątkowski – nie należy się zniechęcać. Sam poświęcił jego pismom kilka lat, i dziś dzieli się tym, co dla niego najcenniejsze.
Na 130 stronach książki Autor prezentuje swoje duchowe odkrycia, które zrodziły się z uważnej i modlitewnej lektury dzieł św. Jana od Krzyża.
„W jego pismach znalazłem wiele życiowych i praktycznych odpowiedzi na pytania – szczególnie z dziedziny wiary i duchowości – jakie sam sobie stawiałem. Myślę, że podobnie czyni wielu ludzi”.
O. Piątkowski przywołuje przy tej okazji, z przekonaniem, znaną myśl Karla Rahnera, iż „chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo nie będzie go wcale”.
„Myślę, że okazał się wiarygodnym prorokiem. Mistyka staje się dziś potrzebna każdemu – i to na co dzień. Wierzę, że czytelnik znajdzie tutaj pożyteczne wskazówki, zrozumienie i wsparcie w swoich duchowych poszukiwaniach oraz w budowaniu bliskości z Bogiem”.
Refleksje o. Mirosława dopełniają dobrane przez niego fragmenty poezji św. Jana od Krzyża, które przybliżają głębię duchowego doświadczenia, do którego zaprasza Autor.
"Pod wieczór będą cię sądzić z miłości. Staraj się miłować Boga, jak on chce być miłowany, a zapomnij o sobie samym" (Słowa światła i miłości)
O. Mirosław Piątkowski SVD jest również autorem lub współautorem innych książek, m.in.:
Zrozumieć Papieża Franciszka
Odnowa w Duchu Świętym. Szansa duchowego odrodzenia dla Kościoła i świata (współautor: Zdzisław Grad SVD)
Gdzie jest twój Bóg (współautorzy: Joanna Przybyła, Szczepan Szpyra SVD)
Mocą Bożą z misją wśród niepełnosprawnych
Pisane w czasie, kiedy nie wiadomo było jeszcze o ich świętości, o tym, kim będą, mają w sobie cośw uroczy sposób pociągającego. Publikowane po śmierci listy, dzienniki, zapiski. Może szczególnie listy – jak te do Pani de Bondy wysyłane przez Karola de Foucauld.
"Proszę o uwolnienie wszystkich zakładników, o trwałe zawieszenie broni i o ułatwienie bezpiecznego dostarczenia pomocy humanitarnej."
To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.
To już szóste dziecko pozostawione w tym miejscu.
W swojej katechezie papież skoncentrował się na scenie pojmania Jezusa.
2,1 mld. ludzi wciąż nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej.
Sytuację nauczycieli religii pogarsza fakt, że MEN dał im za mało czasu na przekwalifikowanie się.
Zginęło w nich 47 żołnierzy Sił Bezpieczeństwa Puntlandu.
Jeden został stracony przez terrorystów.
Nie podano motywów takiego kroku.