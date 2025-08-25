Ważkie pytania i perły odpowiedzi  

Niewielka formatem, a niezwykle cenna treścią – niedawno ukazała się najnowsza książka o. Mirosława Piątkowskiego SVD pt. "Perły mistrza wiary: aby radość wasza była pełna".

Werbista z misyjnym doświadczeniem w krajach Ameryki Południowej tym razem zabiera czytelnika w duchową podróż śladami św. Jana od Krzyża – „mistrza wiary”.



Nie jest to jednak kolejna biografia, lecz bardzo osobiste spotkanie autora z pismami hiszpańskiego mistyka. Z lektury tej wyłaniają się tytułowe „perły” – duchowe skarby, którymi o. Mirosław dzieli się z czytelnikiem.

„Perełkami mistrza Jana – nie całością, ale niektórymi odkrytymi tekstami, prawdami o zjednoczeniu z Bogiem przez wiarę – chciałem się podzielić z tymi, którzy szukają w swoim życiu pełnej radości”.

Autor zaprasza nas, byśmy wspólnie z nim wyruszyli – dosłownie i symbolicznie – na Górę Karmel.



„Najpierw na małą górę, którą jest przeczytanie tej książki, by potem może podjąć coś więcej”. Bo choć dorobek św. Jana od Krzyża może onieśmielać swoim teologicznym i literackim bogactwem, to – jak przekonuje o. Piątkowski – nie należy się zniechęcać. Sam poświęcił jego pismom kilka lat, i dziś dzieli się tym, co dla niego najcenniejsze.

Na 130 stronach książki Autor prezentuje swoje duchowe odkrycia, które zrodziły się z uważnej i modlitewnej lektury dzieł św. Jana od Krzyża.

„W jego pismach znalazłem wiele życiowych i praktycznych odpowiedzi na pytania – szczególnie z dziedziny wiary i duchowości – jakie sam sobie stawiałem. Myślę, że podobnie czyni wielu ludzi”.

O. Piątkowski przywołuje przy tej okazji, z przekonaniem, znaną myśl Karla Rahnera, iż „chrześcijanin XXI wieku albo będzie mistykiem, albo nie będzie go wcale”.

„Myślę, że okazał się wiarygodnym prorokiem. Mistyka staje się dziś potrzebna każdemu – i to na co dzień. Wierzę, że czytelnik znajdzie tutaj pożyteczne wskazówki, zrozumienie i wsparcie w swoich duchowych poszukiwaniach oraz w budowaniu bliskości z Bogiem”.

Refleksje o. Mirosława dopełniają dobrane przez niego fragmenty poezji św. Jana od Krzyża, które przybliżają głębię duchowego doświadczenia, do którego zaprasza Autor.

"Pod wieczór będą cię sądzić z miłości. Staraj się miłować Boga, jak on chce być miłowany, a zapomnij o sobie samym" (Słowa światła i miłości)

