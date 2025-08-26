Reklama

Xi Jinping: Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa
Xi Jinping: Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa

W Szanghaju  
Roman Koszowski /Foto Gość
Chiny są potęgą. Wystarczyło trzydzieści parę lat...

... oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego.

Przywódca ChRL Xi Jinping oświadczył we wtorek, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego - podała państwowa telewizja CCTV.

Chiński przywódca wypowiedział te słowa podczas spotkania w Pekinie z Wiaczesławem Wołodinem, przewodniczącym Dumy Państwowej, czyli izby niższej rosyjskiego parlamentu.

Xi oświadczył ponadto, że rozwój stosunków rosyjsko-chińskich leży w podstawowym interesie obu narodów i "stanowi stabilne źródło pokoju na świecie". Relacje Pekinu i Moskwy określił mianem "najbardziej stabilnych, dojrzałych i strategicznie ugruntowanych między dwoma mocarstwami w dzisiejszym pogrążonym w turbulencjach i zmianach świecie".

Wizyta Wołodina nastąpiła na pięć dni przed planowanym przyjazdem przywódcy Rosji Władimira Putina do Chin na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Jak podała CCTV, Xi zaznaczył, że zarówno Chiny, jak i Rosja poniosły "ogromne straty w walce z japońskim militaryzmem i niemiecką agresją faszystowską, wnosząc znaczący wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej".

"Strona rosyjska jest gotowa wspólnie ze stroną chińską świętować to z trudem wywalczone zwycięstwo nad faszyzmem, upamiętniać męczenników i współpracować na rzecz stworzenia świetlanej przyszłości" - oświadczył Wołodin, cytowany przez CCTV.

Analityk z think tanku MERICS Claus Soong zwraca uwagę, że intensywność politycznych kontaktów na wysokim szczeblu między ChRL a Rosją jest wyjątkowa w porównaniu z dwustronnymi relacjami tych krajów z innymi państwami. Od lutego 2022 r., kiedy Putin odwiedził Chiny na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do lutego br. Xi i Putin spotkali się lub rozmawiali telefonicznie 10 razy, a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów prowadzili rozmowy lub spotykali się niemal co miesiąc.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak

PAP

dodane 26.08.2025 09:07

CHINY, DYPLOMACJA, PREZYDENT, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

