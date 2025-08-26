Xi Jinping: Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa

... oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego.
Przywódca ChRL Xi Jinping oświadczył we wtorek, że Chiny i Rosja powinny zjednoczyć kraje Globalnego Południa oraz dążyć do bardziej sprawiedliwego i rozsądnego porządku międzynarodowego - podała państwowa telewizja CCTV.
Chiński przywódca wypowiedział te słowa podczas spotkania w Pekinie z Wiaczesławem Wołodinem, przewodniczącym Dumy Państwowej, czyli izby niższej rosyjskiego parlamentu.
Xi oświadczył ponadto, że rozwój stosunków rosyjsko-chińskich leży w podstawowym interesie obu narodów i "stanowi stabilne źródło pokoju na świecie". Relacje Pekinu i Moskwy określił mianem "najbardziej stabilnych, dojrzałych i strategicznie ugruntowanych między dwoma mocarstwami w dzisiejszym pogrążonym w turbulencjach i zmianach świecie".
Wizyta Wołodina nastąpiła na pięć dni przed planowanym przyjazdem przywódcy Rosji Władimira Putina do Chin na forum Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SzOW) i obchody 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Jak podała CCTV, Xi zaznaczył, że zarówno Chiny, jak i Rosja poniosły "ogromne straty w walce z japońskim militaryzmem i niemiecką agresją faszystowską, wnosząc znaczący wkład w zwycięstwo w II wojnie światowej".
"Strona rosyjska jest gotowa wspólnie ze stroną chińską świętować to z trudem wywalczone zwycięstwo nad faszyzmem, upamiętniać męczenników i współpracować na rzecz stworzenia świetlanej przyszłości" - oświadczył Wołodin, cytowany przez CCTV.
Analityk z think tanku MERICS Claus Soong zwraca uwagę, że intensywność politycznych kontaktów na wysokim szczeblu między ChRL a Rosją jest wyjątkowa w porównaniu z dwustronnymi relacjami tych krajów z innymi państwami. Od lutego 2022 r., kiedy Putin odwiedził Chiny na kilka dni przed rozpoczęciem inwazji na Ukrainę na pełną skalę, do lutego br. Xi i Putin spotkali się lub rozmawiali telefonicznie 10 razy, a ministrowie spraw zagranicznych obu krajów prowadzili rozmowy lub spotykali się niemal co miesiąc.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak
„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”
"Myślę, że każdy to czuje, że jesteśmy jako Kościół w takim momencie, w którym procesy duchowe, mentalne i społeczne pędzą."
"Po co to wszystko, skoro moje serce pragnie innego życia?".
Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride.
To pierwszy w tym kraju wyrok dla wysokiej rangi jezuitów w sprawie pedofilii.
"Zadaniem katechisty jest dzielenie się swoją wiarą, aby pomóc dzieciom, młodzieży i dorosłym wejść w doświadczenie wiary."
Niech encyklika Laudato si’ nadal nas inspiruje, a ekologia integralna niech będzie coraz częściej wybieraną i wspólnie podzielaną drogą, którą należy podążać – pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś Orędziu na obchodzony 1 września Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego. Jest ono zatytułowane „Ziarna pokoju i nadziei”.
O poranku odbyły się uroczystości upamiętniające.
Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.