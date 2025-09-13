Opole: Rozpoczyna się XXV Jarmark Franciszkański

W sobotę w centrum Opola rozpoczyna się dwudniowy Jarmark Franciszkański. Na jubileuszową - 25. edycję wydarzenia - zapraszają biskup diecezji opolskiej, zakonnicy klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów oraz władze Opola.
W czasie jarmarku tereny wokół opolskiego klasztoru zapełnią się tradycyjnie straganami, na których można kupić zarówno różnego rodzaju smakołyki, jak i medykamenty na bazie naturalnych składników z klasztornej apteki. Przewidziano także możliwość zwiedzania klasztoru z przewodnikiem.
Jak zwykle dochód ze sprzedaży klasztornych słodyczy, kołaczy i chleba ze smalcem zostanie przeznaczony na renowację zabytkowego klasztoru i kościoła. W tym roku zakonników z Opola wesprą Siostry Zakonne Klarysek z Krakowa, które oferują specjały przygotowane na bazie roślin uprawianych w swoim przyklasztornym ogrodzie.
Jarmarkowi towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych. Wystąpi m.in. Orkiestra Dęta z Parafii św. Józefa ze Szczepanowic, a na scenie będzie można zobaczyć zespoły wykonujące muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Pokaz tańca irlandzkiego przedstawi Akademia Tańca Saleke z Gliwic. Wieczorami w kościele franciszkanów odbędą się dwa koncerty: sobotni Chóru św. Franciszka pod dyr. Doroty Nowackiej-Stonogi oraz niedzielny "Pochwała stworzenia" w wykonaniu ks. Łukasza Libowskiego (śpiew) i Macieja Lamma (organy). (PAP)
