Opole: Rozpoczyna się XXV Jarmark Franciszkański
Opole: Rozpoczyna się XXV Jarmark Franciszkański

Opole  
Roman Koszowski /Foto Gość Opole

W sobotę w centrum Opola rozpoczyna się dwudniowy Jarmark Franciszkański. Na jubileuszową - 25. edycję wydarzenia - zapraszają biskup diecezji opolskiej, zakonnicy klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów oraz władze Opola.

W czasie jarmarku tereny wokół opolskiego klasztoru zapełnią się tradycyjnie straganami, na których można kupić zarówno różnego rodzaju smakołyki, jak i medykamenty na bazie naturalnych składników z klasztornej apteki. Przewidziano także możliwość zwiedzania klasztoru z przewodnikiem.

Jak zwykle dochód ze sprzedaży klasztornych słodyczy, kołaczy i chleba ze smalcem zostanie przeznaczony na renowację zabytkowego klasztoru i kościoła. W tym roku zakonników z Opola wesprą Siostry Zakonne Klarysek z Krakowa, które oferują specjały przygotowane na bazie roślin uprawianych w swoim przyklasztornym ogrodzie.

Jarmarkowi towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych. Wystąpi m.in. Orkiestra Dęta z Parafii św. Józefa ze Szczepanowic, a na scenie będzie można zobaczyć zespoły wykonujące muzykę z chrześcijańskim przesłaniem. Pokaz tańca irlandzkiego przedstawi Akademia Tańca Saleke z Gliwic. Wieczorami w kościele franciszkanów odbędą się dwa koncerty: sobotni Chóru św. Franciszka pod dyr. Doroty Nowackiej-Stonogi oraz niedzielny "Pochwała stworzenia" w wykonaniu ks. Łukasza Libowskiego (śpiew) i Macieja Lamma (organy). (PAP)

masz/ mmu/

PAP |

dodane 13.09.2025 15:30

TAGI| KULTURA, KULTURA (OGÓLNIE), PAP

