Nowy prowincjał polskich oblatów

Henryk Przondziono /Foto Gość

Superior generalny misjonarzy oblatów o. Luis Alonso OMI z radą mianował o. Wojciecha Popielewskiego OMI na prowincjała Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na pierwszą trzyletnią kadencję. Jego poprzednik o. Marek Ochlak OMI został niedawno biskupem diecezji Fenoarivo Atsinanana na Madagaskarze.

Ojciec Wojciech Popielewski OMI urodził się 14 czerwca 1966 r. w Strzelnie, a pochodzi z Niemojewka na Kujawach. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w oblackim Niższym Seminarium Duchownym (NSD) w Markowicach k. Inowrocławia (1981–1985). W 1985 r. wstąpił do nowicjatu Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, gdzie rok później złożył pierwsze śluby zakonne. Następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Obrze k. Wolsztyna, gdzie 16 lutego 1991 r. złożył śluby wieczyste, 15 czerwca 1991 r. przyjął święcenia diakonatu, a 20 czerwca1992 r. – sakrament kapłaństwa, z rąk bp. Zdzisława Fortuniaka z Poznania.

Po święceniach przez rok posługiwał jako socjusz mistrza nowicjatu na Świętym Krzyżu, po czym rozpoczął studia specjalistyczne z teologii biblijnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL). Po uzyskaniu licencjatu kanonicznego w 1995 r. podjął studia na Papieskim Instytucie Biblijnym (Biblicum 1995–1998), gdzie uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych na podstawie pracy Ap 19,1–8: analisi esegetica pod kierunkiem prof. Ugo Vanniego SJ. Po powrocie do Polski kontynuował studia doktoranckie na KUL, które zwieńczył rozprawą doktorską (1991) z teologii biblijnej pt. Alleluja! Liturgia zwycięstwa Boga i godów Baranka w Wielkiej Doksologii Apokalipsy. Studium z teologii historii napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Witczyka. W 1999 r. znalazł się w gronie wykładowców i formatorów WSD w Obrze k. Wolsztyna jako wykładowca przedmiotów biblijnych, a od 2002 r. pełnił funkcję superiora wspólnoty i rektora Wyższego Seminarium w Obrze. W tym czasie był także wykładowcą Starego Testamentu w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edyty Stein w Gorzowie Wlkp. oraz Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Paradyżu. Po odejściu z Obry był dyrektorem niższego seminarium w Markowicach, mistrzem nowicjatu oblackiego na Św. Krzyżu, a latach 2015-2021 pełnił posługę rektora Międzynarodowego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów w Rzymie. Pełnił także posługę przełożeńską we Wrocławiu, Markowicach i Gdańsku. Od 2023 r. był sekretarzem prowincjalnym Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów. Jako delegat Polskiej Prowincji wziął udział w trzech Kapitułach Generalnych Zgromadzenia. Oprócz języków biblijnych, o. Wojciech posługuje się językiem angielskim, włoskim i francuskim.

Marcin Wrzos OMI/oblaci.pl/jdud

GOSC.PL |

dodane 15.09.2025 13:33

TAGI| KSIĘŻA MISJONARZE OBLACI MARYI NIEPOKALANEJ (OMI), MISJONARZE OBLACI, OBLACI, OJCOWIE OBLACI

