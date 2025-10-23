Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.
Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się w czwartek wydarzenie, które nie miało miejsca od prawie 500 lat. Papież Leon XIV modlił się tam z brytyjskim królem Karolem III, który jest głową Kościoła anglikańskiego. Obecna była również małżonka monarchy, królowa Kamila.
Takiej wspólnej modlitwy papieża i głowy Kościoła Anglii nie było od czasów schizmy króla Henryka VIII w 1534 roku, gdy zerwał on więzy z Kościołem katolickim. Ogłosił się wtedy głową Kościoła anglikańskiego, gdy papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, by mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy. Papież ekskomunikował Henryka VIII, a król odciął Anglię od władzy papieskiej.
Czwartkowa modlitwa ekumeniczna papieża i króla Karola III została uznana za wydarzenie historyczne i ważny krok we wzajemnych, dobrych relacjach. Główną intencją modlitwy była troska o środowisko naturalne, która bliska jest biskupowi Rzymu i monarsze. Śpiewały chóry papieski i królewski.
Modlitwę poprowadzili papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell.
Ekumeniczny charakter uroczystej modlitwy podkreśliła pieśń do słów świętego Ambrożego w tłumaczeniu świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który jako anglikanin przeszedł na katolicyzm. 1 listopada papież ogłosi go Doktorem Kościoła.
Z Watykanu Sylwia Wysocka
