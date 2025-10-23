info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej
rss newsletter facebook twitter

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III z małżonką u Leona XIV  
VATICAN MEDIA /PAP/EPA Karol III z małżonką u Leona XIV

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się w czwartek wydarzenie, które nie miało miejsca od prawie 500 lat. Papież Leon XIV modlił się tam z brytyjskim królem Karolem III, który jest głową Kościoła anglikańskiego. Obecna była również małżonka monarchy, królowa Kamila.

Takiej wspólnej modlitwy papieża i głowy Kościoła Anglii nie było od czasów schizmy króla Henryka VIII w 1534 roku, gdy zerwał on więzy z Kościołem katolickim. Ogłosił się wtedy głową Kościoła anglikańskiego, gdy papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, by mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy. Papież ekskomunikował Henryka VIII, a król odciął Anglię od władzy papieskiej.

Czwartkowa modlitwa ekumeniczna papieża i króla Karola III została uznana za wydarzenie historyczne i ważny krok we wzajemnych, dobrych relacjach. Główną intencją modlitwy była troska o środowisko naturalne, która bliska jest biskupowi Rzymu i monarsze. Śpiewały chóry papieski i królewski.

Modlitwę poprowadzili papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell.

Ekumeniczny charakter uroczystej modlitwy podkreśliła pieśń do słów świętego Ambrożego w tłumaczeniu świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który jako anglikanin przeszedł na katolicyzm. 1 listopada papież ogłosi go Doktorem Kościoła.

Z Watykanu Sylwia Wysocka

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.10.2025 13:20

TAGI| ANGLIKANIE, EKUMENIZM, KOŚCIÓŁ, MONARCHIA, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, WIELKA BRYTANIA, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Nowy raport o wolności religijnej w świecie | Turcja: Archeolodzy przygotowują podwodną bazylikę na wizytę papieża Leona XIV | W Warszawie trzeci Narodowy Marsz Papieski | Brytyjska para królewska odwiedzi Stolicę Apostolską i spotka się z papieżem | Koń z Polski w darze dla Leona XIV. Papież wprawnie chwycił wodze i prowadził go wyraźnie zadowolony. Zobacz film!
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Otwarci na Chrystusa

ks. Leszek Smoliński

Otwarci na Chrystusa

W przestrzeni publicznej pojawia się określenie „społeczeństwo otwarte” w kontrze do społeczeństwa zamkniętego. A problem wydaje się być bardziej podstawowy, bo dotyczy konkretnych ludzi.

Pustynnieją niestety

Maria Sołowiej

Pustynnieją niestety

Bywają jeszcze cmentarze pełne zieleni, porośnięte bluszczem. Najczęściej jednak...

Spojrzeć inaczej

Andrzej Macura

Spojrzeć inaczej

Medal ma dwie strony. Różne sprawy... Czasem nawet więcej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Internet

Pięć tysięcy osób bez internetu, bo lis przegryzł kabel światłowodowy

Zwierzę wpadło do studzienki telekomunikacyjnej.

KIjów w ciemnościach po rosyjskich atakach

Ukraina: 6 zabitych i 41 rannych po rosyjskich atakach

Zaatakowano regiony chersoński, doniecki i dniepropietrowski.

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Sky News: walczą z Hamasem o "Nową Gazę"

Ludzie oskarżają mnie o kolaborację. Jak ktokolwiek może tak o mnie mówić?

Czas na zmianę czasu

W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na zimowy

Uwaga: na godzinę staną niektóre pociągi.

W drodze za Jezusem

Nowy raport o wolności religijnej w świecie

5,4 mld osób żyje w krajach, gdzie łamane jest prawo do wolności religijnej.

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Afryka: gwałtowny nawrót malarii

Groźba miliona dodatkowych zgonów w Afryce Subsaharyjskiej.

Elektrownia

Trzeba usunąć instytucje finansowe z systemu handlu emisjami

Nic nie wskazuje na to, żeby KE była skłonna wycofać się z założeń systemu ETS 2.

Nad Niemnem

Litwa zamyka (na krótko) granicę z Białorusią

To reakcja na wypuszczeniu w jej kierunku kolejnych balonów.

Angela Merkel rozmawia

Merkel miała naciskać na Ukraińców, by nie bronili parlamentu na Krymie

Rewelacje byłego litewskiego dowódcy w"Die Welt"

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

USA: Trump ogłosił zerwanie rozmów handlowych z Kanadą z powodu reklamy

Reklama zawierała nagrania wypowiedzi byłego prezydenta USA Ronalda Reagana, w których krytykował cła.

Niedźwiedź

Japonia: Niedźwiedź znów zaatakował

Zabił jedną, a ciężko ranił trzy osoby.

Ekshumacje, by pochować na normalnych cmentarzach

Hamas i inne palestyńskie grupy zgodziły się na tymczasową administrację nad Strefą Gazy

To jeden z punktów planu pokojowego.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 26.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Niedziela
rano
11°C Niedziela
dzień
11°C Niedziela
wieczór
8°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 