Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się w czwartek wydarzenie, które nie miało miejsca od prawie 500 lat. Papież Leon XIV modlił się tam z brytyjskim królem Karolem III, który jest głową Kościoła anglikańskiego. Obecna była również małżonka monarchy, królowa Kamila.

Takiej wspólnej modlitwy papieża i głowy Kościoła Anglii nie było od czasów schizmy króla Henryka VIII w 1534 roku, gdy zerwał on więzy z Kościołem katolickim. Ogłosił się wtedy głową Kościoła anglikańskiego, gdy papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, by mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy. Papież ekskomunikował Henryka VIII, a król odciął Anglię od władzy papieskiej.

Czwartkowa modlitwa ekumeniczna papieża i króla Karola III została uznana za wydarzenie historyczne i ważny krok we wzajemnych, dobrych relacjach. Główną intencją modlitwy była troska o środowisko naturalne, która bliska jest biskupowi Rzymu i monarsze. Śpiewały chóry papieski i królewski.

Modlitwę poprowadzili papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell.

Ekumeniczny charakter uroczystej modlitwy podkreśliła pieśń do słów świętego Ambrożego w tłumaczeniu świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który jako anglikanin przeszedł na katolicyzm. 1 listopada papież ogłosi go Doktorem Kościoła.

Z Watykanu Sylwia Wysocka